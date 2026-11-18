El astrólogo Federico Pertusati, conocido por sus pronósticos durante la Copa del Mundo 2026, reveló qué equipo se consagraría campeón de la Copa Sudamericana en Barranquilla. Además, lanzó una advertencia sobre Leandro Paredes.

Hoy 15:44

La expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro sigue creciendo y, en medio de la previa del encuentro que se disputará en Barranquilla, apareció un particular pronóstico que despertó la ilusión de los hinchas xeneizes.

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El protagonista es Federico Pertusati, astrólogo conocido en redes sociales como @AstroMutable, quien ganó notoriedad durante el Mundial 2026 por haber anticipado algunos resultados y desarrollos de los partidos de la Selección argentina.

En esta oportunidad, Pertusati realizó una lectura astrológica sobre el futuro inmediato de Boca y aseguró que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene grandes posibilidades de quedarse con el título continental.

"Boca va a salir campeón. Tiene posibilidades muy concretas de ganar dos de los tres títulos que le quedan este año, sin contar un eventual Trofeo de Campeones", afirmó el astrólogo.

Según explicó, su pronóstico está relacionado con determinadas configuraciones astrológicas que, desde su interpretación, favorecerían al entrenador del conjunto de la Ribera.

"Ahora empieza un período igual de favorable al de las últimas semanas, con contactos de Júpiter y Marte sobre puntos de la carta natal de Rodolfo Arruabarrena", sostuvo.

La advertencia sobre Leandro Paredes

Más allá de su optimismo sobre el resultado de la final, Pertusati también realizó una advertencia vinculada con Leandro Paredes, uno de los principales referentes del plantel de Boca.

"Debe tener cierta precaución, tiene una revolución lunar que presenta aspectos complicados que podrían manifestarse en problemas físicos, alguna lesión o una posible expulsión", señaló.

El astrólogo también comparó las cartas natales de los entrenadores de ambos equipos y consideró que las condiciones serían más favorables para Arruabarrena que para Eduardo Domínguez, técnico del conjunto brasileño.

"La carta natal de Eduardo Domínguez no es tan contundente como la del Vasco, en mi experiencia eso suele pesar bastante", agregó.

Los pronósticos que lo hicieron conocido durante el Mundial

Pertusati adquirió notoriedad durante la última Copa del Mundo por una serie de predicciones que, según sus publicaciones, coincidieron con algunos resultados de la Selección argentina.

Entre ellas, anticipó que los encuentros frente a Cabo Verde, Egipto y Suiza serían ajustados. También había señalado que Inglaterra dominaría buena parte de la semifinal, aunque Argentina lograría recuperarse sobre el cierre del partido.

Ahora, con la final de la Copa Sudamericana cada vez más cerca, su nuevo pronóstico volvió a generar repercusión entre los simpatizantes de Boca, que sueñan con una nueva consagración internacional.

De todos modos, las predicciones astrológicas no cuentan con respaldo científico para anticipar resultados deportivos, por lo que el vaticinio de Pertusati constituye una interpretación personal y no una certeza sobre lo que sucederá en el campo de juego.