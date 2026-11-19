Un hombre fue detenido en Resistencia por ofrecer un chaleco balístico a través de Facebook Marketplace, tras un operativo de ciberpatrullaje realizado por la policía local.

Hoy 03:18

Durante la madrugada de este miércoles, personal de la División C.O.M. realizó un importante operativo en Resistencia, Chaco, donde se llevó a cabo la detención de un hombre de 24 años que estaba ofreciendo un chaleco balístico a través de la plataforma de Facebook Marketplace. Este procedimiento fue el resultado de un exhaustivo trabajo de monitoreo en redes sociales, que permitió identificar la publicación sospechosa.

El operativo comenzó a las 0.15 horas, cuando los efectivos policiales detectaron la oferta del chaleco balístico durante sus tareas de ciberpatrullaje. La policía estableció contacto con el usuario del anuncio y coordinaron un encuentro en la dirección indicada, ubicada en calle Sierras de Córdoba al 2900, para verificar la situación.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al sospechoso en actitud sospechosa, promoviendo desorden y profiriendo insultos. Ante esta situación, los efectivos decidieron proceder a la demora del individuo, quien no mostró una conducta adecuada durante el operativo.

Durante la intervención, los agentes también observaron un bulto oculto entre la maleza, que llamó su atención. Al inspeccionar el área, encontraron una bolsa de color rojo que contenía un chaleco balístico negro. Este chaleco estaba equipado con placas de Kevlar, un material conocido por su resistencia y uso en elementos de protección personal.

El hombre no pudo justificar la procedencia del chaleco balístico, lo que llevó a los agentes a secuestrarlo para establecer su origen. Las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar si el chaleco estaba relacionado con algún delito o actividad ilícita.

El detenido, junto con el chaleco balístico, fue trasladado a la Comisaría Cuarta de Resistencia, donde se le realizó un examen médico antes de continuar con las actuaciones correspondientes. La policía del Chaco ha informado que se están siguiendo todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Este operativo resalta la importancia de las tareas de ciberpatrullaje y el monitoreo de actividades en redes sociales, que permiten a las autoridades detectar y actuar ante situaciones potencialmente peligrosas, contribuyendo así a la seguridad pública en la región.