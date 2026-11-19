El Xeneize aterrizó en Colombia para disputar el partido decisivo del sábado en el estadio Metropolitano. Rodolfo Arruabarrena llevó a todo el plantel y prepara los últimos entrenamientos, con especial atención en la recuperación de algunos jugadores.

Hoy 00:41

Boca Juniors ya está en Barranquilla y comenzó la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes de su temporada. El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena aterrizó este miércoles por la noche en Colombia, donde el próximo sábado enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, con la ilusión de volver a conquistar un título internacional después de 18 años.

La delegación xeneize, integrada por 33 futbolistas, llegó a destino a las 21.52, hora argentina, y se trasladó al Hotel Estelar Alto Prado, que funcionará como centro de operaciones durante su estadía en la ciudad colombiana.

El entrenador decidió incluir a todos los integrantes del plantel en el viaje, incluso a Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla que arrastra desde abril y no podrá disputar el encuentro.

La decisión apunta a mantener unido al grupo en la previa de una definición que genera una enorme expectativa entre los hinchas.

Boca ajusta su preparación por el calor de Barranquilla

Antes de viajar, el Xeneize realizó este miércoles su último entrenamiento en Argentina. Luego de una práctica liviana, los jugadores almorzaron en Boca Predio y se trasladaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partieron en un vuelo chárter pasadas las 15.

Una vez instalado en Colombia, Boca tendrá dos entrenamientos antes de la final, con una planificación especial para adaptarse a las condiciones climáticas de Barranquilla.

El jueves y el viernes, las prácticas se realizarán desde las 19.30, hora argentina, coincidiendo con el horario del encuentro decisivo. La medida responde a las altas temperaturas previstas para el sábado, cuando se espera una máxima cercana a los 32 grados.

Además, hubo una modificación en el lugar de entrenamiento. Inicialmente, el equipo tenía previsto trabajar en el predio de la Federación Colombiana, pero finalmente utilizará el estadio Romelio Martínez, un escenario histórico inaugurado en 1934.

Los jugadores que sigue de cerca Arruabarrena

En la previa de la final, el cuerpo técnico presta especial atención a la evolución física de Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado, tres futbolistas que atravesaron diferentes inconvenientes físicos.

Blanco no formó parte de la convocatoria para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y tampoco pudo entrenarse con normalidad durante la jornada del martes. Sin embargo, su presencia en la final no estaría comprometida.

Por su parte, Battaglia continúa sumando entrenamientos después de una prolongada recuperación por una operación en el tendón de Aquiles derecho. El mediocampista volvió a trabajar junto al grupo y podría estar disponible para el encuentro.

La principal incógnita pasa por Milton Delgado, quien sufrió un esguince de grado 1 en la rodilla. Aunque existe optimismo sobre su evolución, será evaluado durante la estadía en Colombia para determinar si podrá integrar el equipo titular.

La probable formación de Boca para la final

Si bien Arruabarrena todavía no confirmó el once inicial, el Xeneize podría salir al campo con:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores.

El entrenador deberá resolver principalmente la última posición del ataque y esperar la evolución de los futbolistas que llegan con molestias físicas.

La ilusión de cortar una sequía internacional de 18 años

Boca afrontará la definición en medio de una temporada que ya le permitió conquistar la Liga Profesional y alcanzar la final de la Copa Argentina. Ahora buscará sumar otro trofeo a sus vitrinas y terminar con una prolongada sequía internacional.

El conjunto de la Ribera ya conquistó la Copa Sudamericana en 2004 y 2005, por lo que intentará conseguir su tercera consagración en la competencia.

El viernes, el plantel realizará el reconocimiento del campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario de la final, y participará de las actividades oficiales previas al partido.

También está prevista una conferencia de prensa en la que podrían participar Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes, antes del último entrenamiento formal.

Con todo el plantel instalado en Colombia, Boca empieza a vivir las horas más importantes de su temporada, con el objetivo de levantar nuevamente un título continental y regalarles otra alegría a sus hinchas.