El intendente Mario Benavente explicó que los trabajos comenzarán en el barrio Borges y se extenderán a otros sectores de la ciudad. También se refirió a la creación de centros de transferencia de residuos.

Hoy 13:53

El intendente de la Capital, Mario Benavente, anunció que el municipio realizará operativos integrales de limpieza los días sábados en distintos sectores de la ciudad, con especial atención en los lugares donde se forman minibasurales. En diálogo con Radio Panorama, sostuvo que la higiene urbana requiere un trabajo conjunto entre la comuna y los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Es un tema fundamental y tiene que ser un trabajo compartido entre el municipio y el vecino para que demos una mejor respuesta a esta problemática", señaló.

El jefe comunal explicó que se reforzaron algunas tareas de recolección, con dos circuitos en determinados sectores y la intervención en puntos donde se generan minibasurales. En ese marco, adelantó que este sábado se realizará un operativo en el barrio Borges, donde los equipos municipales buscarán dialogar con los vecinos para promover su participación.

"Los operativos serán integrales y se van a realizar los días sábado en donde haya minibasurales y la necesidad de que la comuna esté presente para resolver problemas", indicó.

Benavente también se refirió a las tareas preventivas ante posibles lluvias y destacó los trabajos realizados en las defensas de la ribera del río y en los desagües. En ese sentido, pidió la colaboración de la ciudadanía para evitar que los residuos obstruyan los conductos.

"Hay que tener los desagües listos, hemos hecho mucha limpieza y pedimos a la ciudadanía que no se tire basura para que no se obstruyan y el agua pueda correr rápidamente", expresó.

Centros de transferencia para evitar minibasurales

Otro de los proyectos mencionados por el intendente es la creación de centros de transferencia de residuos, espacios destinados a que los vecinos puedan depositar determinados desechos no orgánicos, como escombros y restos de poda.

"Buscamos terrenos en diferentes puntos en los que la gente cerca de su barrio pueda tirar escombros o podas, para no generar minibasurales y que la municipalidad pueda recoger después", explicó.

Además, anticipó que está previsto instalar contenedores de mayor capacidad, para que puedan depositarse cantidades más grandes de residuos y facilitar posteriormente su recolección por parte de los equipos municipales.

Bacheos y mejoras en los accesos a la ciudad

Por último, el intendente adelantó que una de las prioridades de la gestión será mejorar los accesos a la ciudad, con intervenciones en iluminación, limpieza y mantenimiento de la infraestructura vial. También mencionó la zona del aeropuerto, donde está previsto realizarse trabajos de bacheo y construcción de cordones.

En ese marco, anunció la puesta en marcha de un programa de bacheo en distintos sectores de la Capital, que comenzará por las arterias principales y luego avanzará hacia los barrios.

En cuanto a las obras en ejecución, Benavente destacó que el municipio está próximo a finalizar el Campo Deportivo ubicado frente al Parque Mama Antula. Según anticipó, esperan concluir los trabajos durante los primeros días de diciembre.