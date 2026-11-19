Víctor Araujo dio la bienvenida a alumnos de Añatuya, Quimilí y Suncho Corral en Casa de Gobierno. Durante este año, alrededor de 7.000 estudiantes y docentes del interior provincial participaron de la iniciativa.

Hoy 14:31

El jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, en representación del gobernador Elías Suárez, recibió este jueves en Casa de Gobierno a los últimos contingentes de alumnos del programa “Conociendo mi provincia 2026”.

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Se trata de los estudiantes que cursan el último año del secundario en la Escuela de Especialidades N° 9 “Homero Manzi” de la ciudad de Añatuya, departamento Taboada; la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 23 “San Cayetano” de Quimilí, departamento Moreno; y en el Colegio “Trejo y Sanabria” de Suncho Corral, departamento Juan Felipe Ibarra.

Durante el encuentro, Araujo destacó la importancia de este programa para los estudiantes del interior provincial y expresó: “Permite que, a través de las vivencias que van teniendo durante el viaje, puedan incorporar conocimientos de otra manera, con otra herramienta y otra modalidad, complementaria a lo que habitualmente aprenden en el aula. Además, realizar un viaje con sus compañeros es una experiencia que disfrutan y les quedará como un recuerdo para toda la vida”.

Por otra parte, al realizar un balance de esta edición, destacó que durante el ciclo 2026 alrededor de 7.000 alumnos y docentes del interior pudieron beneficiarse con esta propuesta que lleva adelante el Gobierno de la provincia desde hace 15 años y que tiene como objetivo acercar a los estudiantes a los principales espacios institucionales, culturales y turísticos de Santiago del Estero.

También durante la mañana de este jueves la Casa de Gobierno recibió la visita de alumnos de la Escuela N° 445 “Carlos Carabajal” de la localidad de Nuevo Líbano, departamento Banda.

Los estudiantes realizaron el recorrido junto con sus docentes y tuvieron la oportunidad de conocer distintos espacios del edificio gubernamental, entre ellos el Salón de Acuerdos Juan Felipe Ibarra y el Patio Andaluz.