La Fiscalía de Jujuy ha modificado la imputación de Carlos Guillermo Tolaba a homicidio simple con dolo eventual tras el trágico accidente que resultó en la muerte de la enfermera Melinda Berta Maidana.

Hoy 14:11

La Fiscalía de Jujuy ha dado un giro significativo en la investigación relacionada con la muerte de la joven enfermera Melinda Berta Maidana, quien perdió la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la ruta provincial Nº 1. El incidente tuvo lugar la madrugada del domingo, cuando Maidana fue atropellada por el conductor Carlos Guillermo Tolaba. Tras un exhaustivo análisis de los registros fílmicos del accidente, se ha modificado la imputación a "homicidio simple con dolo eventual", lo que implica una grave responsabilidad legal para el acusado.

El Ministerio Público de la Acusación informó que la nueva calificación legal trae consigo la aprehensión del conductor, quien previamente enfrentaba cargos por "homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol". La modificación de la imputación se fundamenta en la evidencia recabada durante las investigaciones, la cual sugiere que el comportamiento de Tolaba fue intencionalmente imprudente.

En este contexto, se ha programado una audiencia donde Tolaba será requerido para que se le notifique sobre los nuevos cargos y se solicitará su prisión preventiva. La gravedad de la situación se intensifica al considerar que el acusado, además, había estado bajo la influencia del alcohol, ya que la prueba de alcoholemia realizada arrojó un resultado de 0.90 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por otro lado, el proceso forense para determinar la causa exacta de la muerte de Melinda Maidana ha comenzado bajo la supervisión del médico forense del MPA, Rodrigo Montes de Oca. La autopsia se realiza con el fin de proporcionar claridad sobre las lesiones sufridas por la víctima en el accidente. Una vez concluida esta etapa, el cuerpo será entregado a su familia para que puedan proceder con los rituales de despedida.

La mecánica del accidente ha sido reconstruida a partir de los testimonios y los videos de seguridad. Se ha determinado que Maidana, quien se dirigía a su trabajo en el hospital "San Roque", fue golpeada por el automóvil Volkswagen Gol Trend que retrocedía en un intento de evadir un control policial. Este aspecto ha sido confirmado por José Fernández Canavire, quien indicó que los registros visuales demuestran la maniobra imprudente del conductor.

El impacto resultó devastador, dejando a la mujer tendida en la carretera tras la colisión. Tras recibir asistencia médica de urgencia, fue trasladada al hospital "Pablo Soria", donde lamentablemente falleció debido a un traumatismo encéfalo craneal grave y un traumatismo cerrado de tórax. Este trágico suceso ha generado una profunda consternación en la comunidad, especialmente entre sus colegas y familiares.

A medida que avanza la investigación, la comunidad espera que se haga justicia en este caso, resaltando la importancia de la responsabilidad en la conducción y el respeto a las normas de tránsito, especialmente en situaciones que involucran el consumo de alcohol.