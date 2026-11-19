Autoridades del Ministerio de Salud realizaron un balance del programa, que cuenta con 16 espacios en Capital y La Banda, y destacaron la participación de cientos de vecinos en actividades de prevención, promoción de la salud y hábitos saludables.

Hoy 14:38

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; la directora de Atención Primaria de la Salud (APS), Dra. Martha Tarchini; y el director de Salud Comunitaria, Lic. Gonzalo Terán, mantuvieron una reunión con el equipo de Plazas Saludables y su coordinadora, Prof. Vanesa Terán, para evaluar los logros alcanzados durante 2026 y proyectar nuevas acciones.

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Actualmente, el programa cuenta con 16 Plazas Saludables en Capital y La Banda, donde participan cientos de personas de distintas edades. En articulación con los equipos de salud de las UPAs, se desarrollan actividades físicas, controles orientados a la prevención y detección temprana de enfermedades crónicas no transmisibles, y talleres sobre alimentación saludable y cuidado integral de la salud.

Uno de los pilares de esta iniciativa es la participación activa y sostenida de las familias y vecinos de cada barrio, quienes hacen de las plazas verdaderos espacios de encuentro, aprendizaje, movimiento y construcción colectiva de salud.

Durante la jornada, se realizó un reconocimiento a los profesores de Educación Física que están a cargo de las Plazas Saludables, destacando su compromiso, dedicación y capacidad para motivar y acompañar a la comunidad en la incorporación de hábitos saludables.

También se destacó la ampliación de las actividades a nuevos ámbitos, como el Hogar de Ciegos de la provincia, la Residencia de Larga Estadía para Adultos Mayores “Mama Antula” y el Servicio de Salud Mental del Hospital Independencia, fortaleciendo una perspectiva de salud inclusiva.

Asimismo, se puso en valor la distinción obtenida por el programa en el Well Fest, como resultado del trabajo sostenido de sus equipos.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo esta política pública que acerca las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades a la vida cotidiana de las comunidades.