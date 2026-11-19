El Albo recibirá este viernes, desde las 22.15, al conjunto catamarqueño por el partido de ida de las semifinales de la Región Centro.

Hoy 15:45

Central Argentino de La Banda se prepara para afrontar uno de los compromisos más importantes de su temporada en el Torneo Regional Federal Amateur. Este viernes 20 de noviembre, desde las 22.15, recibirá a Villa Cubas de Catamarca por el partido de ida de las semifinales de la Región Centro, con el objetivo de conseguir un resultado favorable en condición de local.

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El encargado de dirigir el compromiso del conjunto bandeño será Lautaro Román Cazorla, de Tucumán. El árbitro principal estará acompañado por José Daniel Ponce y Leila Romina Argañaraz como asistentes, mientras que Agustín Marto cumplirá la función de cuarto árbitro.

Central Argentino busca dar el primer paso en La Banda

El Albo afrontará una serie decisiva frente a Villa Cubas, uno de los representantes de Catamarca que continúa en carrera en la Región Centro del certamen organizado por el Consejo Federal.

El conjunto bandeño intentará aprovechar su localía para sacar una ventaja en el primer enfrentamiento y llegar en buenas condiciones al partido de vuelta, que se disputará en territorio catamarqueño.

Los árbitros y horarios de las semifinales de la Región Centro

La programación de los encuentros de ida quedó establecida de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre

22.15 | Central Argentino (La Banda) vs. Villa Cubas (Catamarca)

Árbitro: Lautaro Román Cazorla (Tucumán).

Lautaro Román Cazorla (Tucumán). Asistentes: José Daniel Ponce y Leila Romina Argañaraz.

José Daniel Ponce y Leila Romina Argañaraz. Cuarto árbitro: Agustín Marto.

Domingo 22 de noviembre

17.00 | Defensores de La Boca (La Rioja) vs. General Paz Juniors (Córdoba)