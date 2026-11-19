El Profe recibirá este domingo, desde las 19.30, al conjunto de Río Negro en La Banda, por el partido de ida de las semifinales de la Reválida

Hoy 15:38

Sarmiento de La Banda continúa con su preparación para uno de los encuentros más importantes de la temporada. El próximo domingo 22 de noviembre, desde las 19.30, recibirá a Cipolletti de Río Negro por el partido de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, en una serie decisiva para sus aspiraciones de ascenso a la Primera Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas quedaron confirmadas las designaciones arbitrales para los dos encuentros de esta instancia y el encargado de dirigir el compromiso del conjunto bandeño será Gustavo Federico Benites, de Salta.

El juez principal estará acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo como árbitros asistentes, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos cumplirá la función de cuarto árbitro.

El Profe quiere hacerse fuerte en La Banda

El equipo dirigido por Julio Díaz llega a esta instancia después de superar a Alvarado de Mar del Plata, tras igualar sin goles en el estadio José María Minella y conseguir la clasificación gracias a la ventaja obtenida en el encuentro de ida.

El Profe buscará aprovechar su localía para conseguir un resultado favorable ante Cipolletti y afrontar con mayores posibilidades el partido de vuelta en Río Negro.

El conjunto bandeño atraviesa un presente alentador después de recuperar protagonismo en la Reválida y eliminar a rivales exigentes en su camino hacia las semifinales.

La programación y los árbitros de las semifinales

Los dos encuentros de ida se disputarán el domingo 22 de noviembre, de acuerdo con la siguiente programación:

Douglas Haig de Pergamino vs. Olimpo de Bahía Blanca

Hora: 17.00.

17.00. Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia).

Guillermo Adrián González (Resistencia). Asistentes: Matías Coria (Cañada de Gómez) y Hugo Fleitas (Rosario).

Matías Coria (Cañada de Gómez) y Hugo Fleitas (Rosario). Cuarto árbitro: Rodrigo Edgardo López (Resistencia).

Sarmiento de La Banda vs. Cipolletti de Río Negro

Hora: 19.30.

19.30. Árbitro: Gustavo Federico Benites (Salta).

Gustavo Federico Benites (Salta). Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo.

Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo. Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos.

Con las autoridades y los horarios confirmados, Sarmiento ya tiene todo definido para afrontar el primer capítulo de las semifinales de la Reválida, con el objetivo de dar un paso importante en su búsqueda del ascenso.

El Profe intentará hacer valer su fortaleza como local y conseguir una ventaja que le permita viajar a Río Negro con mayores posibilidades de avanzar a la próxima instancia.