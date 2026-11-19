Los procedimientos contemplan inspecciones de las instalaciones y verificaciones de las condiciones generales de funcionamiento.

Hoy 15:35

La Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero, a través del área de Calidad de Vida, puso en marcha los controles de seguridad y los análisis de laboratorio en distintos natatorios de la ciudad, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad para quienes concurran a estos espacios recreativos.

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Estas tareas se llevan adelante en el marco de la proximidad del inicio de las colonias de vacaciones y ante la llegada del período de mayor demanda de los natatorios, coincidente con el receso escolar y turístico.

Los procedimientos contemplan inspecciones de las instalaciones y verificaciones de las condiciones generales de funcionamiento, además de la toma de muestras de agua para su correspondiente análisis de laboratorio, a fin de comprobar que se encuentren dentro de los parámetros sanitarios establecidos.

Estos controles preventivos buscan proteger la salud de vecinos y visitantes, promoviendo el cumplimiento de las normas vigentes y garantizando espacios seguros y adecuados para el disfrute de toda la comunidad, especialmente durante la próxima temporada estival.