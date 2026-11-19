La Albiceleste perdió 2-0 en su debut en Qatar, pese a generar varias situaciones de gol durante el primer tiempo. El domingo enfrentará a Mozambique.

Hoy 15:45

La Selección argentina Sub 17 tuvo un comienzo complicado en el Mundial de Qatar 2026 al caer por 2-0 frente a Australia, en un encuentro disputado este jueves por la primera fecha del Grupo C. El equipo dirigido por Diego Placente no logró aprovechar sus oportunidades y terminó pagando caro la falta de eficacia frente al arco rival.

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La Albiceleste comenzó el partido con una propuesta ofensiva y consiguió generar varias situaciones de peligro, pero no logró traducir su superioridad inicial en el marcador. Australia, por su parte, apostó a mantenerse ordenada defensivamente y buscar espacios mediante contraataques.

En ese contexto, el conjunto oceánico encontró la apertura del marcador gracias a Akol Akon, quien aprovechó una de las llegadas de su equipo y sacó un remate que se desvió en Álvaro Güich, dejando sin posibilidades de reacción a la defensa argentina.

El gol significó un golpe para los dirigidos por Placente, que con el correr de los minutos comenzaron a perder intensidad y claridad en su juego.

Australia aprovechó sus oportunidades y sentenció el partido

Después de un comienzo prometedor, Argentina no consiguió sostener el protagonismo y Australia logró acomodarse mejor en el desarrollo del encuentro.

La falta de contundencia ofensiva terminó siendo determinante para la Albiceleste, mientras que el conjunto australiano mostró una mayor efectividad en los momentos decisivos.

Nuevamente Akol Akon apareció para marcar el segundo tanto de su equipo y establecer el 2-0 definitivo, convirtiéndose en la gran figura del encuentro con un doblete.

Para completar una jornada negativa, Benjamín Vallejo, quien había ingresado durante el partido, recibió la tarjeta roja sobre el cierre y dejó al seleccionado argentino con un jugador menos.

Argentina buscará recuperarse ante Mozambique

La derrota complicó el inicio de la Selección argentina en el Grupo C del Mundial Sub 17, que ahora deberá sumar puntos en sus próximos compromisos para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

El equipo de Diego Placente tendrá poco margen para lamentarse, ya que su próxima presentación será el domingo frente a Mozambique, en un encuentro que adquirió una importancia especial después del resultado adverso en el debut.

La Albiceleste deberá mejorar su eficacia frente al arco y recuperar la solidez que mostró durante los primeros minutos para intentar revertir este comienzo inesperado.

Con la necesidad de reaccionar rápidamente, Argentina buscará dejar atrás la derrota ante Australia y conseguir su primera victoria en el certamen juvenil.