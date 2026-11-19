El jefe comunal destacó la importancia de dotar al personal municipal de los elementos necesarios para cumplir con sus funciones de manera segura y eficiente.

Hoy 15:32

El intendente, Ing. Mario Benavente, encabezó la entrega de herramientas e indumentaria de trabajo destinadas a los empleados de la Dirección de Defensa Civil, con el objetivo de fortalecer las condiciones en las que desarrollan sus tareas y optimizar la capacidad de respuesta del área ante distintas situaciones de emergencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También participaron de la ceremonia el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Gobierno, Nicolás Montenegro; el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski; el director de Defensa Civil, Rubén Verón; el subdirector de Defensa Civil, Héctor Silberman; y los secretarios generales de SUOEM, José Alzogaray, y de SIMUSA, Leonardo Álvarez.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó la importancia de dotar al personal municipal de los elementos necesarios para cumplir con sus funciones de manera segura y eficiente. Asimismo, reconoció especialmente el compromiso y la vocación de servicio de quienes trabajan diariamente en la prevención, asistencia y atención de contingencias en la ciudad.

Por su parte, el titular del área, Rubén Verón, remarcó que “contar con equipamiento adecuado y condiciones de trabajo apropiadas resulta fundamental para brindar respuestas rápidas y eficaces ante las necesidades de la comunidad”.

En esta oportunidad, se entregaron palas anchas, palas corazón, hachas, machetes, tenazas, conos y sogas. Además, se otorgó indumentaria para 50 trabajadores, compuesta por botines de seguridad, camisas y pantalones de grafa, chombas, rompevientos, capas de lluvia, botas de goma y antiparras.