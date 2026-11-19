El Tribunal de Disciplina resolverá si reduce la sanción de tres fechas que recibió el defensor tras su expulsión frente a Boca. En Núñez hay optimismo, mientras Leonardo Ponzio prepara el equipo para el duelo del domingo en el Monumental.

Hoy 15:26

River Plate afronta horas decisivas en la previa del encuentro ante Lanús, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá resolver si reduce la sanción de Gonzalo Montiel, quien todavía debe cumplir dos fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico frente a Boca.

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La dirigencia del Millonario presentó un pedido para que se revise el castigo impuesto al lateral campeón del mundo, al considerar que las tres fechas de suspensión originales resultaron excesivas. Hasta el momento, Montiel solamente cumplió una jornada, por lo que su presencia este domingo dependerá de la decisión del organismo disciplinario.

El fallo se conocería durante la noche de este jueves, luego de la reunión habitual del Tribunal de Disciplina.

Optimismo en River por la posible habilitación de Montiel

En Núñez existe confianza en que el organismo pueda reducir la sanción y permitir que Montiel esté disponible para enfrentar a Lanús en el estadio Monumental.

Sin embargo, todavía no hay certezas sobre el alcance de una eventual reducción. Una de las posibilidades es que el tribunal le perdone solamente una fecha, lo que obligaría al defensor a esperar hasta unos hipotéticos cuartos de final para regresar a la competencia.

En caso de que el campeón del mundo no sea habilitado, Giovanni González continuará ocupando el lateral derecho del equipo.

El futbolista uruguayo aprovechó la ausencia de Montiel para sumar minutos y fue titular tanto en el encuentro frente a Aldosivi como en el amistoso disputado ante Gimnasia de La Plata.

Su compromiso fue destacado por el entrenador Leonardo Ponzio, quien valoró especialmente su actitud durante los entrenamientos.

"Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas", había expresado el técnico sobre el exjugador de Krasnodar.

Los cambios que prepara Ponzio para enfrentar a Lanús

Más allá de la situación de Montiel, el entrenador de River trabaja en algunas modificaciones importantes para afrontar un partido que puede definir el futuro del equipo en la temporada.

Una de las principales decisiones sería la inclusión de Lautaro Rivero como titular en lugar de Lucas Martínez Quarta, mientras que Santiago Espíndola aparece con grandes posibilidades de ocupar un lugar en el mediocampo.

La presencia del juvenil responde a las dificultades físicas que atraviesa el plantel en ese sector. Aníbal Moreno será operado por una discopatía lumbar y no volverá a jugar hasta 2027, mientras que Fausto Vera continúa con molestias que le impiden estar a disposición del cuerpo técnico.

Con estas variantes, Ponzio buscará conformar un equipo competitivo para afrontar una instancia en la que River no tiene margen de error.

La probable formación de River ante Lanús

De no mediar inconvenientes, el Millonario podría salir al campo con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El encuentro frente a Lanús se disputará el domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo.

Después de una temporada complicada, River tiene en el Torneo Clausura su última posibilidad de cerrar el año con un título, por lo que la recuperación de futbolistas importantes y la definición de la situación disciplinaria de Montiel resultan fundamentales para las aspiraciones del equipo.