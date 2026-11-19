Nadir Prevedt, único acusado del homicidio de María Celeste Osan, se declaró culpable durante la audiencia de formalización de la investigación penal en Salta.

Hoy 16:13

A casi una semana de la trágica muerte de María Celeste Osan, de 39 años, el panorama legal ha tomado un giro significativo. Conocida en diversos medios radiales por su labor como operadora, la joven madre fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en calle Junín al 100, en el macrocentro de Salta. Este descubrimiento ocurrió el pasado 13 de noviembre, y su deceso ha conmovido a la comunidad local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, celebrada el miércoles por la mañana, el único acusado y detenido en este caso, Nadir Prevedt, admitió su culpabilidad en relación con el homicidio de Osan. Esta confesión ha generado un gran impacto en la opinión pública y ha resaltado la gravedad del crimen que ha sacudido la tranquilidad de la zona.

La situación se desencadenó cuando una vecina alertó a las autoridades sobre un olor nauseabundo proveniente de la propiedad donde residía la víctima. Al ingresar, los efectivos policiales encontraron a María Celeste Osan ya sin vida. La pronta intervención de la policía permitió la detención de Nadir Prevedt, quien era el arrendador de la vivienda.

Se ha informado que, previamente a su muerte, Celeste Osan había estado insistiendo a Prevedt sobre el pago del alquiler, lo que parece haber originado un conflicto entre ambos. Este detalle ha sido crucial para entender la dinámica de la relación entre la víctima y el acusado, y se ha convertido en un aspecto central de la investigación.

La declaración de culpabilidad de Nadir Prevedt en la audiencia no solo implica un avance en el proceso judicial, sino que también deja entrever la existencia de un trasfondo de tensiones que llevaron a este desenlace fatal. La comunidad espera con ansias que se esclarezcan todos los detalles de este caso que ha dejado una profunda herida en el entorno familiar y social de María Celeste Osan.

Las autoridades judiciales ahora se enfocarán en los siguientes pasos del proceso, que incluirán la evaluación de las pruebas y testimonios que han surgido durante la investigación. Este caso es un recordatorio de la importancia de la seguridad y el respeto en las relaciones interpersonales, así como de la necesidad de una respuesta eficaz por parte de las autoridades ante situaciones de violencia.

El impacto de este caso ha trascendido las fronteras de Salta, generando un debate sobre la violencia de género y la protección de las víctimas en situaciones vulnerables. La declaración de culpabilidad de Nadir Prevedt podría allanar el camino para una mayor atención a estos temas en el ámbito judicial y social.