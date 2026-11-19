Los bonos argentinos retrocedieron y el riesgo país llegó a los 904 puntos básicos durante la jornada de este jueves.

Hoy 16:35

Los mercados financieros argentinos registraron una jornada negativa este jueves 19 de noviembre, con caídas en las acciones y los bonos soberanos, mientras el riesgo país volvió a superar los 900 puntos básicos y el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal.

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La tendencia bajista estuvo en línea con el comportamiento de los principales mercados internacionales, en una rueda marcada por la volatilidad bursátil y la expectativa por el debut en Wall Street de la tecnológica Anthropic, desarrolladora de sistemas de inteligencia artificial.

Según los datos de las 15.30, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedía un 0,8%, hasta ubicarse en 81.780 puntos.

En tanto, los bonos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban pérdidas promedio del 1,5%.

Como consecuencia de la caída de los títulos públicos, el riesgo país elaborado por JP Morgan subía hasta los 904 puntos básicos, un indicador que refleja el costo adicional de financiamiento que enfrenta la Argentina frente a Estados Unidos.

El dólar mayorista alcanzó un nuevo récord

En el mercado cambiario, el dólar mayorista aumentó $5,50, equivalente al 0,4%, y alcanzó los $1.565, un nuevo máximo nominal.

El movimiento se produjo en un escenario de mayor demanda de cobertura en moneda extranjera, ante la incertidumbre internacional y las expectativas vinculadas con las elecciones presidenciales de 2027.

El Gobierno de Javier Milei mantiene su compromiso de sostener el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria, mientras enfrenta vencimientos de deuda superiores a los US$ 25.000 millones hasta finales de 2027.

En declaraciones recientes, el mandatario aseguró que los compromisos financieros están cubiertos y descartó una devaluación.

“El roleo está asegurado, los pagos de deuda hasta el 2027 están asegurados”, afirmó Milei.

Las acciones argentinas también cayeron en Wall Street

Las compañías argentinas que cotizan en Nueva York acompañaron la tendencia negativa de los mercados internacionales.

Entre los principales movimientos, YPF retrocedía un 3,1%, con una cotización de US$ 34,02, mientras que Grupo Financiero Galicia perdía un 3,5%.

También registraban bajas Mercado Libre, con un 3,5%, y Vista Energy, con un 1,9%. En contrapartida, Pampa Energía avanzaba un 0,4%.

Por su parte, el índice estadounidense Dow Jones mostraba una caída del 1,7%.

La expectativa por Anthropic y el precio del petróleo

En el plano internacional, los inversores seguían de cerca el debut bursátil de Anthropic, cuya operación de colocación pública y privada movilizó aproximadamente US$ 107.300 millones.

La oferta pública inicial propiamente dicha alcanzó alrededor de US$ 81.340 millones, en una de las mayores salidas a bolsa de la historia.

En paralelo, las tensiones en Medio Oriente continuaban generando incertidumbre sobre el abastecimiento mundial de petróleo.

Los futuros del Brent avanzaban cerca del 1%, hasta los US$ 92,83 por barril, ante las preocupaciones por los ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

De esta manera, la jornada volvió a mostrar un escenario de presión sobre los activos argentinos, aumento del riesgo país y mayor demanda de dólares, mientras los inversores siguen atentos a las condiciones financieras internacionales y a las perspectivas económicas para 2027.