El piloto argentino de Alpine expresó su ilusión por la definición de la Copa Sudamericana y aseguró que estará pendiente del Xeneize, pese a que horas después deberá disputar una nueva carrera de Fórmula 1.

Hoy 16:38

Franco Colapinto tendrá un fin de semana cargado de emociones. Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el piloto argentino también estará atento a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se jugará este sábado en Barranquilla, Colombia.

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Reconocido hincha del Xeneize, el corredor de Alpine dejó en claro que intentará seguir el encuentro, a pesar de que la definición continental coincidirá con las horas previas a su participación en la competencia estadounidense.

"Lo seguiremos", aseguró Colapinto cuando le preguntaron si estaría pendiente del partido que afrontará el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 de Argentina, mientras que la carrera de Fórmula 1 comenzará el domingo 22, a la 1 de la madrugada, por lo que el piloto podría acompañar a su equipo desde la distancia antes de subirse nuevamente al monoplaza.

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Colapinto recordó cómo vivió los últimos triunfos de Boca

Durante sus declaraciones, el joven piloto también contó cómo siguió algunos de los partidos más importantes del Xeneize en las últimas semanas, incluso mientras participaba de las actividades de la Fórmula 1.

"En el Superclásico estuve a full con el partido, en la bandera roja del GP de México me iban diciendo el resultado. Ganó Boca y me subí al auto motivado", recordó.

Además, reveló que compartió otro de los momentos destacados de la temporada junto al productor musical Bizarrap, quien lo acompañó mientras seguían al conjunto de la Ribera.

"En Brasil de vuelta me fue muy bien. Estuvimos siguiendo el partido con Bizarrap, que es de Vélez, pero me estuvo bancando. Estuvo con Boca a full y quería que ganara el campeonato, estuvo haciendo fuerza también", contó.

Aquella jornada terminó con la consagración de Boca en la tabla anual de la Liga Profesional 2026, uno de los logros que alimentan la ilusión de sus hinchas de cara a la definición internacional.

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Colapinto busca un buen resultado en Las Vegas

Más allá de su pasión por Boca, el piloto argentino está concentrado en mejorar su rendimiento junto a Alpine, que buscará volver a sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1.

En la previa al Gran Premio de Las Vegas, Colapinto expresó sus expectativas por regresar a competir en Estados Unidos.

"Es muy emocionante correr en Las Vegas. En las carreras recientes no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con el objetivo de corregir esto y tener un fin de semana exitoso", manifestó.

El argentino también destacó la importancia de aprovechar el potencial del monoplaza y evitar inconvenientes durante las distintas sesiones.

"Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche para conseguir un buen resultado", señaló.

Alpine llega con un antecedente positivo en territorio estadounidense, ya que durante esta temporada consiguió sumar puntos en las dos carreras anteriores disputadas en el país, Miami y Austin.

La agenda de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

El cronograma de actividades de la Fórmula 1, con horarios de Argentina, será el siguiente:

Jueves 19 de noviembre: Práctica libre 1, a las 21.30.

Práctica libre 1, a las 21.30. Viernes 20 de noviembre: Práctica libre 2, a la 1.00, y práctica libre 3, a las 21.30.

Práctica libre 2, a la 1.00, y práctica libre 3, a las 21.30. Sábado 21 de noviembre: Clasificación, a la 1.00.

Clasificación, a la 1.00. Domingo 22 de noviembre: Carrera, a la 1.00.

De esta manera, Colapinto vivirá un sábado especial, con la ilusión de ver a Boca conquistar nuevamente un título internacional y, pocas horas después, afrontar uno de los desafíos más importantes de su calendario en la Fórmula 1.