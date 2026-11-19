La hermana de Mauro Icardi lanzó durísimas declaraciones contra su excuñada tras la difusión del video de la pelea con la China Suárez en Nordelta.

Hoy 16:59

Ivana Icardi volvió a meterse de lleno en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y lanzó fuertes críticas contra la empresaria durante su participación en el programa español En todas las salsas. Sus declaraciones llegaron después de que se difundieran las imágenes del enfrentamiento entre Wanda y Eugenia “la China” Suárez en Nordelta.

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La hermana del futbolista no ocultó su enojo por la situación familiar y aseguró que existe una profunda preocupación por una de sus sobrinas.

“Me parece horroroso, horroroso lo que está haciendo esta mujer, de verdad. No tiene escrúpulos, no tiene límites, no para”, expresó Ivana.

En ese sentido, cuestionó el impacto que, según su percepción, tiene el conflicto sobre los integrantes de la familia.

“Le da igual llevarse por delante a quien sea, a las hijas, a la madre, al padre, a quien sea. Me parece nefasta, un horror y realmente estamos en la familia preocupados por mi sobrina”, sostuvo.

“Miente más que habla”: las duras acusaciones contra Wanda

Tras su participación televisiva, Ivana brindó otra entrevista para las redes sociales de una periodista española, donde volvió a apuntar directamente contra su excuñada.

“¿Pero cómo puede existir todavía una persona que le crea a Wanda Nara?”, preguntó.

Cuando le consultaron si consideraba que la conductora mentía, respondió con una frase contundente.

“Hombre, vamos, pero es que miente más que habla. De cinco palabras, seis son mentiras”, afirmó.

Ivana también cuestionó la imagen pública de Wanda y sostuvo que, a su entender, cada vez menos personas creen en sus declaraciones.

“Ha engañado a todo el mundo con su papel de pobrecita de víctima. Pero chica, que cada vez te creen menos personas”, manifestó.

Las acusaciones forman parte de las opiniones personales de Ivana Icardi en medio del enfrentamiento familiar.

La defensa de Mauro Icardi y su relación con la China Suárez

Durante la entrevista, Ivana también defendió a su hermano y aseguró que el futbolista atraviesa una situación difícil debido al conflicto por sus hijas.

“Mi hermano al final es un tío que tiene mucho carácter. Él se enfrenta y va a muerte, a saco. Pero también es por una buena causa”, expresó.

Además, se refirió a la situación profesional del delantero y vinculó su presente con las disputas familiares.

“Mi hermano sigue sin equipo porque está allí peleando por sus hijas”, aseguró.

En otro momento, la periodista le preguntó si consideraba que la China Suárez había influido negativamente en la vida del futbolista.

Ivana rechazó esa interpretación y volvió a cuestionar a Wanda.

“No, para nada. La mala suerte siempre ha sido Wanda Nara”, lanzó.

Un enfrentamiento que viene de hace tiempo

Las recientes declaraciones no fueron las primeras críticas públicas de Ivana hacia su excuñada.

A principios de noviembre, en medio de otro episodio del conflicto judicial entre Wanda y Mauro, la hermana del futbolista había publicado un mensaje en X que fue interpretado como una referencia a la empresaria.

“¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para que se convenzan de que es mitómana? Es para un amigo”, escribió entonces.

También había marcado públicamente su acercamiento a la China Suárez, a quien llamó su “nueva cuñada” durante una participación televisiva.

Ahora, con la difusión del video del enfrentamiento en Nordelta, Ivana Icardi volvió a tomar partido por su hermano y profundizó sus críticas contra Wanda Nara, sumando un nuevo capítulo a una disputa familiar que continúa generando repercusiones mediáticas.