El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una carta de intención con su par italiano, Guido Crosetto, para avanzar en la incorporación de embarcaciones militares.

Hoy 16:57

El Gobierno argentino inició negociaciones con Italia para avanzar en la modernización de la Armada Argentina, mediante la posible adquisición de hasta tres fragatas FCX20 de última generación y la incorporación de otros buques militares destinados a reforzar la vigilancia y defensa del Atlántico Sur.

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El primer paso se concretó en Roma, donde el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, firmaron una Carta de Intención que establece las bases para profundizar la cooperación militar entre ambos países.

El entendimiento contempla la evaluación de diferentes alternativas de equipamiento naval, aunque todavía no existe un contrato definitivo, un monto de inversión confirmado ni un cronograma oficial de entregas.

Qué buques busca incorporar Argentina

El proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de hasta tres fragatas FCX20, desarrolladas por la empresa italiana Fincantieri.

Se trata de embarcaciones de aproximadamente 95 metros de eslora y 2.300 toneladas de desplazamiento, diseñadas para operaciones de defensa antiaérea, combate naval y misiones antisubmarinas.

La Argentina analiza incorporar estos buques en su versión Full Combat, que incluye sistemas integrados de armamento, sensores, comunicaciones y apoyo logístico.

Además, las conversaciones contemplan la posible transferencia de cuatro patrulleros clase Comandanti, actualmente utilizados por la Marina Militar italiana.

Estas unidades podrían fortalecer las tareas de vigilancia, patrullaje, control marítimo y búsqueda y rescate, ampliando la presencia de la Armada en zonas estratégicas.

Una tercera alternativa incluye la incorporación de buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto, preparados para transportar personal militar, vehículos y equipamiento, además de participar en operaciones humanitarias y de asistencia ante emergencias.

Buscan recuperar capacidades militares en el Atlántico Sur

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la negociación apunta a recuperar capacidades operativas y modernizar una flota que mantiene embarcaciones y sistemas desarrollados hace varias décadas.

La incorporación de unidades nuevas representaría un avance en la renovación tecnológica de la Armada, que lleva más de 25 años sin adquirir buques de guerra nuevos de estas características.

En paralelo, la transferencia de embarcaciones italianas actualmente operativas podría permitir reforzar determinadas capacidades en plazos más cortos.

Entre las posibilidades evaluadas figura que uno de los patrulleros clase Comandanti llegue a la Argentina durante 2027, aunque esa alternativa todavía no cuenta con confirmación oficial.

Un acuerdo que también incluye cooperación antártica y ciberdefensa

La negociación naval forma parte de una agenda bilateral más amplia que contempla formación militar, entrenamiento conjunto, investigación tecnológica y cooperación industrial.

Durante el encuentro, Presti y Crosetto también abordaron iniciativas relacionadas con el apoyo logístico a las actividades antárticas, la ciberdefensa y el desarrollo de nuevas tecnologías militares.

El acercamiento se desarrolla en el marco de las relaciones entre el presidente Javier Milei y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, cuyos gobiernos vienen impulsando acuerdos de cooperación estratégica.

Cuándo podría concretarse la compra

Por el momento, la Carta de Intención no implica una compra concretada. El documento permite avanzar con estudios técnicos, negociaciones sobre financiamiento y evaluaciones de las condiciones de transferencia de los buques.

También deberán definirse los costos de mantenimiento, la capacitación de las tripulaciones y la infraestructura necesaria para operar las nuevas embarcaciones.

De esta manera, Argentina e Italia dieron el primer paso formal para una eventual renovación de la flota de superficie de la Armada, con el objetivo de fortalecer las capacidades de defensa, vigilancia y despliegue marítimo durante los próximos años.