La salida de Sean Cairncross se produjo luego de una serie de interrupciones que afectaron vuelos, bancos y comunicaciones secretas. Kirsten Davies asumió el cargo en medio de cuestionamientos y preocupación por las amenazas de la inteligencia artificial.

Hoy 08:44

La Casa Blanca decidió remover a Sean Cairncross de su puesto como jefe nacional de ciberseguridad tras una ola de fallas tecnológicas que paralizó servicios clave en Estados Unidos y generó alarma por el avance de la inteligencia artificial.

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Donald Trump avaló el despido, según fuentes cercanas a la administración, al considerar que Cairncross no contaba con las credenciales necesarias para el cargo. La decisión llegó después de que problemas en los sistemas suspendieran el tráfico aéreo, bloquearan cajeros automáticos, interrumpieran correos electrónicos y dejaran sin acceso a fotos en la nube.

Antes de haber sido director nacional de ciberseguridad, Cairncross ocupó cargos en el círculo íntimo de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump y fue director de operaciones del Comité Nacional Republicano en 2016.

La magnitud de los cortes impactó a millones de personas: los viajes, la banca móvil, el comercio electrónico y hasta una red interna ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional quedaron afectados. Para muchos usuarios, la sensación fue que todo el sistema colapsaba al mismo tiempo.

La reemplazante de Cairncross es Kirsten Davies, hasta ahora directora de Información del Departamento de Defensa. Su nombramiento fue confirmado por el Senado y respaldado por miembros del gabinete de Trump a través de redes sociales.

Davies publicó en X: “Nuestra nación se encuentra en la encrucijada de las tecnologías analógicas, digitales y cuánticas; nuestra forma de vida estadounidense está cada vez más interconectada. Nuestra oportunidad es dominar el panorama cibernético por generaciones… pero sólo si modernizamos e incorporamos resiliencia en los cimientos sobre los que funciona nuestra gran nación, además de formar talento en ciberseguridad para nuestro futuro”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó en X que Davies “ha demostrado ser una dedicada patriota y profesional, y confiamos en que impulsará la agenda de Estados Unidos Primero del presidente Trump en todo el panorama de ciberseguridad”.

La salida de Cairncross y la llegada de Davies marcan un cambio en la estrategia de ciberseguridad del gobierno, en un momento en que la modernización y la resiliencia tecnológica aparecen como desafíos centrales para Estados Unidos.

La serie de interrupciones afectó a servicios de Microsoft, Chase Bank, la Agencia Federal de Aviación y la Agencia de Seguridad Nacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, intentó llevar calma y aseguró que no hay información que vincule los incidentes con un actor malintencionado.

Sin embargo, incluso aliados de Trump acusaron al gobierno de ocultar información sobre la verdadera causa de los cortes. El presidente, que regresó de un viaje por Asia en medio de la crisis, minimizó el episodio y declaró que “esas cosas pasan”.

Expertos y funcionarios atribuyeron los problemas a sistemas obsoletos y complejos, y a la presión por protegerlos frente a las nuevas amenazas que plantea la inteligencia artificial.