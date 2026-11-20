El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 definirá este viernes si condena o absuelve al músico por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz en Villa Lugano.

Hoy 08:14

A más de ocho años del crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en el barrio porteño de Villa Lugano, este viernes se conocerá el veredicto del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, deberá resolver si el músico es condenado o absuelto.

La audiencia comenzará a las 11 de la mañana con las réplicas de las partes, tras lo cual los magistrados pasarán a deliberar antes de dar a conocer su decisión.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no estará presente en la sala, debido a que el tribunal no autorizó su traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en la localidad bonaerense de Castelar, donde permanece internado por disposición judicial.

Esta situación generó nuevos cuestionamientos por parte de su abogado defensor, Javier Baños, quien insistió en que el músico no estaba en condiciones de afrontar el proceso judicial.

“No quieren hacerse cargo de la responsabilidad de sacarlo de la internación, lo cual refuerza el argumento de que no podía estar en juicio. Tampoco se conectó a los alegatos. Otro motivo para la nulidad”, expresó el letrado.

Qué penas solicitaron la Fiscalía y la querella

Durante los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión, al considerar que Álvarez tenía capacidad para comprender la criminalidad de sus actos y descartar que hubiera actuado en legítima defensa.

Además, pidió que el cantante sea detenido una vez que finalice su internación involuntaria.

Por su parte, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante de la familia de la víctima, reclamó una pena de 11 años y dos meses de prisión. También planteó la posibilidad de que el músico cumpla una eventual condena bajo arresto domiciliario, con autorización para realizar salidas laborales destinadas a reparar el daño causado.

En tanto, los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la absolución del cantante y, de manera subsidiaria, que el hecho sea considerado un exceso en la legítima defensa, figura que contempla una pena máxima de cinco años de prisión.

La defensa también insistió en sus planteos de nulidad del proceso y pidió que “prime la cordura” al momento de conocerse el veredicto.

El crimen por el que juzgan a Pity Álvarez

El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano, donde Cristian Maximiliano Díaz murió tras recibir cuatro disparos.

Según la acusación, el homicidio se produjo en el marco de una discusión entre ambos hombres, quienes mantenían un conflicto previo.

Al día siguiente, el músico se entregó ante la Policía y reconoció públicamente haber disparado contra Díaz, aunque sostuvo que había actuado para defenderse. “Lo maté porque era él o yo”, manifestó entonces ante las cámaras.

Qué sucederá si Pity Álvarez es condenado

Una eventual sentencia condenatoria no implica necesariamente que el músico sea trasladado de inmediato a una cárcel, debido a que actualmente cumple una internación involuntaria por disposición de la Justicia civil.

La medida fue establecida por un período de 90 días, por lo que su permanencia en la institución psiquiátrica se extendería hasta febrero de 2027.

Su situación dependerá de la resolución que adopte el tribunal y de las disposiciones judiciales vinculadas con su internación.