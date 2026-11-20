Los bandeños se enfrentan a un clima nublado y lluvioso en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 21.9 °C y 29 °C.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, la condición climática es nublada con una temperatura actual de 23 °C, aunque la sensación térmica se eleva a 25.8 °C. La humedad es del 85%, lo que contribuye a una sensación de incomodidad para los bandeños que planean salir.

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El pronóstico del tiempo indica que se esperan lluvias irregulares a lo largo de la jornada. Esto significa que los bandeños deberán estar preparados para posibles chaparrones, especialmente en las horas de la tarde.

Para mañana, sábado 21 de noviembre, el clima seguirá siendo similar, con temperaturas que oscilarán entre los 21.6 °C y 29 °C. Las lluvias continuarán, lo que podría afectar actividades al aire libre y planes familiares.

El domingo 22 de noviembre, el pronóstico no muestra mejoras significativas. Se anticipa una mínima de 20.4 °C y una máxima de 25.3 °C, con la presencia de lluvias irregulares que seguirán marcando la tónica del clima bandeño.

En resumen, los bandeños deben prepararse para días de condiciones húmedas y frescas, con lluvias irregulares que afectarán la región. La temperatura mínima para hoy es de 21.9 °C y la máxima alcanzará los 28.9 °C, así que es recomendable llevar un paraguas a mano.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.