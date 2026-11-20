Los termenses enfrentarán un día con lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados. El pronóstico para los próximos días sugiere que la situación climática continuará con lluvias ligeras.
Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se encontrarán con lluvia irregular en las cercanías, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura actual es de 22.3 °C, pero la sensación térmica se eleva a 25.3 °C, lo que promete un día cálido a pesar de la inestabilidad climática.
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Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 21 °C y la máxima los 30 °C, lo que indica que, a pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán en un rango cálido. Los termenses deberán estar atentos a posibles cambios en el clima a lo largo del día.
El viento sopla desde el suroeste a 3.6 km/h, y la humedad se sitúa en un alto 84%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este ambiente húmedo es característico de la región en esta época del año, y afecta la comodidad de los habitantes.
Para el día de mañana, sábado 21 de noviembre, se pronostica una llovizna ligera con temperaturas que irán desde los 20.9 °C hasta los 26.1 °C. Los termenses deberán prepararse para un clima similar, aunque con una leve reducción en la temperatura máxima.
El domingo 22 de noviembre también se anticipa llovizna ligera, y las temperaturas oscilarán entre los 20.1 °C y 22 °C. Este patrón de clima húmedo y fresco parece continuar, lo que podría influir en la planificación de actividades para los próximos días.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.