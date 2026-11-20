Los termenses enfrentarán un día con lluvias irregulares y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados. El pronóstico para los próximos días sugiere que la situación climática continuará con lluvias ligeras.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se encontrarán con lluvia irregular en las cercanías, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La temperatura actual es de 22.3 °C, pero la sensación térmica se eleva a 25.3 °C, lo que promete un día cálido a pesar de la inestabilidad climática.

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Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 21 °C y la máxima los 30 °C, lo que indica que, a pesar de las lluvias, las temperaturas se mantendrán en un rango cálido. Los termenses deberán estar atentos a posibles cambios en el clima a lo largo del día.

El viento sopla desde el suroeste a 3.6 km/h, y la humedad se sitúa en un alto 84%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Este ambiente húmedo es característico de la región en esta época del año, y afecta la comodidad de los habitantes.

Para el día de mañana, sábado 21 de noviembre, se pronostica una llovizna ligera con temperaturas que irán desde los 20.9 °C hasta los 26.1 °C. Los termenses deberán prepararse para un clima similar, aunque con una leve reducción en la temperatura máxima.

El domingo 22 de noviembre también se anticipa llovizna ligera, y las temperaturas oscilarán entre los 20.1 °C y 22 °C. Este patrón de clima húmedo y fresco parece continuar, lo que podría influir en la planificación de actividades para los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.