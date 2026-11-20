Los añatuyenses enfrentarán un clima inestable con lluvias irregulares en los próximos días. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 30 grados Celsius.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta hoy con lluvia irregular en las cercanías, lo que anticipa un comienzo de fin de semana fresco y húmedo. Actualmente, la temperatura es de 23.2 °C, aunque la sensación térmica asciende a 25 °C.

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La humedad en la ciudad es alta, alcanzando un 87%, lo que podría hacer que la percepción del frío sea mayor entre los añatuyenses. Además, el viento sopla a 12.2 km/h desde el este-sureste, contribuyendo a las condiciones inestables.

Para el día de hoy, se espera que las temperaturas fluctúen entre 22.2 °C como mínima y 27.6 °C como máxima, con la posibilidad de que las lluvias se mantengan intermitentes durante la jornada. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo.

El pronóstico para mañana, sábado 21 de noviembre, indica que las lluvias irregulares continuarán, con una mínima de 20.4 °C y una máxima que podría alcanzar los 30.2 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un clima similar al de hoy.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con parcialmente nublado en el cielo. Las temperaturas oscilarán entre 19.8 °C y 28 °C, lo que ofrecerá un pequeño respiro respecto a las lluvias de los días anteriores.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.