El columnista de Radio Panorama analizó el comportamiento del dólar, el riesgo país y el escenario internacional. También destacó el crecimiento de las exportaciones argentinas, impulsadas por el maíz y el petróleo, y advirtió sobre las demoras en el financiamiento y en proyectos de infraestructura.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados analizó este viernes, en su columna para Radio Panorama, el escenario económico nacional e internacional y sostuvo que la evolución de la economía argentina está fuertemente condicionada por las expectativas electorales y la incertidumbre política.

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“La economía está condicionada por las expectativas electorales”, afirmó, al referirse a un contexto internacional marcado por las perspectivas de un posible aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.

En ese sentido, mencionó la situación de Brasil, cuya moneda registró una devaluación del 19%, en medio de un proceso de ajuste que, según advirtió, también tendrá consecuencias sobre la actividad turística en la Costa Atlántica argentina.

En el plano local, Granados señaló que el dólar registró una suba de cinco pesos y que el mercado sigue atento a la evolución de las bandas cambiarias y a una eventual corrección. En ese marco, remarcó que el riesgo país y el dólar son dos variables fundamentales para seguir de cerca el rumbo de la economía.

Sin embargo, también puso el foco en el desempeño del sector externo. Destacó que las exportaciones y el ingreso de divisas rondan los 87.500 millones de dólares, una cifra que ya habría superado el total registrado durante todo el año pasado, pese a que todavía restan dos meses para finalizar 2026.

Granados atribuyó ese resultado, principalmente, al aporte del maíz y el petróleo, y consideró que el desarrollo de la actividad hidrocarburífera representa un cambio estructural para el país. “El petróleo nos cambió la vida y eso está para quedarse y crecer”, expresó.

Al analizar el escenario político, el columnista sostuvo que las expectativas electorales inciden directamente sobre las decisiones económicas. En particular, mencionó el resultado favorable de Patricia Bullrich y contrastó la situación del oficialismo con la falta de definiciones en la oposición.

“Veían qué iba a pasar con Bullrich y se quedó, mientras la oposición no sabe con quién salir a la cancha. El Gobierno mira la otra esquina del ring y está vacío”, graficó.

Por último, advirtió sobre las demoras en el financiamiento de distintos proyectos y mencionó como ejemplo la concesión del Belgrano Cargas, en un contexto en el que la disponibilidad de recursos y las definiciones políticas siguen siendo factores centrales para las perspectivas económicas.