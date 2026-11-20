La actriz recordó el momento en que volvió a ver a su compañero de "Sé lo que hicieron el verano pasado", con quien compartirá una historia en el universo de "9-1-1". Confesó que estaba tan nerviosa que tenía la boca seca y el corazón acelerado.

Hoy 08:12

Jennifer Love Hewitt vivió un reencuentro cargado de nostalgia y emoción al volver a trabajar con Ryan Phillippe, casi tres décadas después de compartir elenco en la película de terror “Sé lo que hicieron el verano pasado” (1997). La actriz contó que no veía personalmente a su antiguo compañero desde que tenía 18 años y describió la experiencia como un verdadero sueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se produjo durante el rodaje de un próximo crossover entre “9-1-1” y “9-1-1: Nashville”, las dos producciones en las que actualmente trabajan. Hewitt interpreta a Maddie Buckley-Han en la serie original, mientras que Phillippe se incorporó a la ficción ambientada en Nashville como el detective Rogue Kelly.

En una entrevista con la revista People, la actriz reconoció que estaba muy nerviosa antes de volver a encontrarse con él. “Tenía la boca seca y el corazón acelerado”, recordó. Incluso llegó a preguntarse si no habría olvidado cómo actuar. Sin embargo, esos nervios desaparecieron cuando se saludaron con un fuerte abrazo.

“Fue increíble. Nos saludamos con un gran abrazo y él me dijo que iba a ser muy divertido. Le respondí que creía que sí. Y lo fue, fue un sueño”, relató.

Un recuerdo que permaneció durante casi tres décadas

Hewitt también recordó una anécdota del rodaje de “Sé lo que hicieron el verano pasado”, en la que sus personajes, Julie James y Barry Cox, mantenían una relación conflictiva. Aunque Phillippe debía mostrarse hostil con ella frente a cámara, detrás de escena siempre fue amable.

La actriz contó que, durante aquella filmación, lo único que quería era compartir tiempo con él, tomar una gaseosa Joy Cola y pasar un rato en el jacuzzi. Casi 30 años después, Phillippe todavía recordaba aquel momento.

“Él también lo recordaba. Fue muy lindo que eso fuera todo lo que yo quería de él”, contó Hewitt, quien destacó que su compañero conservaba la misma calidez que había conocido durante el rodaje original.

La reunión también tuvo un significado especial porque sus hijos visitaron el set y pudieron conocer al actor. “Para mí no había cambiado en absoluto. Estoy muy feliz”, agregó.

El regreso de Julie James y una nueva etapa en televisión

El reencuentro con Phillippe llega después de que Hewitt volviera a interpretar a Julie James en la nueva película de “Sé lo que hicieron el verano pasado”, estrenada en 2025, donde compartió pantalla nuevamente con Freddie Prinze Jr., su compañero de la película original.

Esta vez, sin embargo, el encuentro tendrá lugar en el universo televisivo de “9-1-1”. La historia del crossover estará vinculada con una investigación de Rogue Kelly, que lo llevará desde Nashville hasta Los Ángeles y lo pondrá en contacto con personajes de la serie original, entre ellos Maddie y Athena, interpretada por Angela Bassett.

Hewitt y Phillippe ya compartieron imágenes del rodaje en sus redes sociales. “Reunidos y fue perfecto. Me encantó volver a verte”, escribió la actriz junto a una publicación que despertó la nostalgia de los seguidores de la película de 1997.

La actriz también contó que ambos estuvieron intercambiando mensajes privados para comentar la repercusión que tuvo el anuncio entre los fanáticos. Un reencuentro que, casi 30 años después, volvió a conectar a dos de los rostros más recordados del cine juvenil de terror de los años noventa.