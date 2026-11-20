La gresca se produjo a principios de noviembre e involucró a dos grupos antagónicos. Un trabajador de Uber recibió impactos de perdigones. También resultó herido un adolescente de 17 años.

Hoy 10:48

Un grave episodio de violencia se registró a principios de noviembre en inmediaciones de calle Caminantes, en el barrio General Paz, frente al barrio René Favaloro, donde dos grupos antagónicos protagonizaron un enfrentamiento que habría incluido la utilización de distintos elementos y armas.

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Según el informe policial, uno de los grupos estaría integrado por aproximadamente 20 personas, aparentemente menores de edad, provenientes del barrio Belén. El otro sería conocido como “La Banda de la Gruta”, del barrio General Paz, y contaría con unos 15 integrantes.

Durante la gresca, los involucrados se habrían agredido utilizando machetes, hondas, armas de fuego y un arma de fabricación casera, conocida como «tumbera».

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En medio de la violenta situación, un trabajador de Uber, identificado como Exequiel Sayago, de 47 años, quedó involucrado en el episodio y recibió impactos de perdigones. Su automóvil, un Volkswagen Gol de color gris, también presentó impactos de proyectiles.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional para recibir asistencia médica.

Posteriormente, alrededor de las 18:20, se tomó conocimiento del ingreso de otro herido al Hospital Independencia. Se trataba de un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales K.E.S., domiciliado en el barrio General Paz, quien presentaba una herida de arma de fuego.

Allanamiento y un detenido

A partir de las investigaciones y por disposición judicial, este viernes 20 de noviembre, desde las 7 de la mañana, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 59 llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en la intersección de calles Diaguitas y Caminantes, del barrio General Paz.

La medida fue dispuesta con intervención de la Dra. María Carolina Salas, jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Capital.

Durante el procedimiento, los efectivos localizaron y detuvieron a Adrián Alejandro Soria, de 32 años, señalado en la investigación por su presunta vinculación con el episodio.

Según se informó, el hombre no opuso resistencia y fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En cuanto al registro del inmueble, la requisa arrojó resultado negativo respecto del hallazgo de elementos incriminatorios.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento, determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer la participación de las personas señaladas en las actuaciones judiciales.

El violento episodio dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un trabajador que habría quedado involuntariamente en medio de la gresca.