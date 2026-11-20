Allanamientos simultáneos en dos viviendas del barrio Polo Norte derivaron en la detención de un sospechoso, mientras otro logró escapar durante el operativo.
En el marco de una investigación en curso, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41, el área de Robo y Hurto y la Prevención Departamental N° 13 desplegaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de Añatuya.
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Durante los procedimientos se concretó la aprehensión de uno de los sospechosos, mientras que un segundo implicado logró darse a la fuga al momento de la irrupción policial.
Tanto el detenido como el prófugo están sindicados como presuntos autores de al menos cinco robos en kioscos escolares y de diversos hechos delictivos registrados en el barrio Polo Norte.
En la escena policial se exhibieron prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia interviniente, mientras continúan las tareas investigativas para dar con el prófugo y esclarecer por completo los hechos.