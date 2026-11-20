Allanamientos simultáneos en dos viviendas del barrio Polo Norte derivaron en la detención de un sospechoso, mientras otro logró escapar durante el operativo.

Hoy 10:57

En el marco de una investigación en curso, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41, el área de Robo y Hurto y la Prevención Departamental N° 13 desplegaron allanamientos simultáneos en dos domicilios de Añatuya.

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Durante los procedimientos se concretó la aprehensión de uno de los sospechosos, mientras que un segundo implicado logró darse a la fuga al momento de la irrupción policial.

Tanto el detenido como el prófugo están sindicados como presuntos autores de al menos cinco robos en kioscos escolares y de diversos hechos delictivos registrados en el barrio Polo Norte.

En la escena policial se exhibieron prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia interviniente, mientras continúan las tareas investigativas para dar con el prófugo y esclarecer por completo los hechos.