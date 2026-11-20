Las premiadas se acercaron a nuestras oficinas para retirar sus regalos y compartieron su emoción y sorpresa por haber sido elegidas en esta celebración especial.

Hoy 11:04

Este viernes 20 de noviembre, Diario Panorama celebra sus 22 años de historia y, como una manera de agradecer la fidelidad y el acompañamiento de sus lectores y seguidores, organizó un espectacular sorteo con importantes premios.

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La propuesta incluyó un iPhone, un set de mate de Santiago Mates y premios de heladería ILbiondo, con kilos de helado y paletas de sabores a elección.

Tras conocerse los resultados, los ganadores se acercaron a las oficinas de Diario Panorama para retirar sus respectivos premios y compartir la alegría de haber sido elegidos.

Los afortunados fueron:

iPhone: Cordero Sol Abril Aldana.

Cordero Sol Abril Aldana. Set de mate de Santiago Mates: Milagros Soledad Palferro.

Milagros Soledad Palferro. Premio de ilbiondo: Camila Espinoza, ganadora de 2 kilos de helado y 3 paletas con sabores a elección.

Una de las protagonistas de la jornada fue Cordero Sol Abril Aldana, ganadora del iPhone, quien no ocultó su sorpresa al enterarse de que había sido seleccionada.

"Me ha tomado de sorpresa, muy de sorpresa. Estoy muy contenta y, aparte, me hacía mucha falta", expresó emocionada.

La ganadora contó que se había enterado del sorteo a través de las redes sociales de Diario Panorama y decidió participar como tantos otros seguidores.

Incluso recordó que había realizado sus últimas menciones durante la tarde anterior y que, cerca de las 21, recibió el mensaje que le confirmaba que era la ganadora.

"Me he sentado a ver el mensaje porque no podía creer. No caía", relató sobre el momento en que descubrió que el premio era suyo.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer y felicitar a todo el equipo de Diario Panorama por sus 22 años de trayectoria.

"En mi casa somos fieles seguidores, amaneciendo con la tele, viendo las noticias. Así que felicitaciones a todos los que hacen Panorama", expresó.

De esta manera, Diario Panorama celebró un nuevo aniversario compartiendo la alegría con su comunidad y agradeciendo a quienes acompañan diariamente su crecimiento y trayectoria. Una celebración en la que los protagonistas fueron sus propios lectores.