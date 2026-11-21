El encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, en el marco de APEC 2026, refleja la transformación del equilibrio económico mundial. Mientras Washington abandona iniciativas de libre comercio que promovió durante décadas, Beijing amplía su protagonismo en la integración comercial y tecnológica de Asia-Pacífico.

Hoy 05:31

Por Sabino Vaca Narvaja, en diario Ámbito

La histórica reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin durante la cumbre de APEC en Shenzhen representa mucho más que un acontecimiento diplomático. Constituye una expresión de la transformación de las relaciones económicas internacionales y de la creciente centralidad de Asia-Pacífico en la producción, el comercio y la innovación mundial. La paradoja es particularmente significativa: Estados Unidos, que durante décadas promovió la apertura comercial y la liberalización económica, recurre crecientemente a aranceles, restricciones tecnológicas y políticas de protección industrial. China, que ingresó tardíamente a las grandes instituciones del comercio internacional, aparece hoy como uno de los principales defensores de la integración económica regional.

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Esta transformación refleja un cambio profundo en las prioridades estratégicas de ambas potencias. Washington conserva un enorme poder financiero, militar, científico y tecnológico, pero enfrenta una competencia industrial creciente. China, por su parte, combina su capacidad manufacturera con políticas industriales, infraestructura y una integración tecnológica cada vez mayor.

De la globalización estadounidense al protagonismo asiático

APEC nació en 1989, cuando doce economías decidieron establecer un mecanismo de cooperación para aprovechar la creciente integración del Pacífico. Estados Unidos fue uno de sus miembros fundadores y en 1993 Bill Clinton impulsó la primera reunión de líderes económicos, contribuyendo a elevar el perfil político del foro. China ingresó en 1991, junto con Hong Kong y Taipéi Chino, cuando todavía se encontraba en pleno proceso de apertura y modernización industrial.

La evolución posterior resulta extraordinaria. En 2001, China organizó APEC en Shanghai, coincidiendo con su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. En 2014, recibió a los líderes en Beijing y promovió una hoja de ruta hacia un área de libre comercio de Asia-Pacífico. En 2026, Shenzhen se convirtió en sede de una nueva etapa, marcada por la integración tecnológica, la inteligencia artificial y la transformación industrial. Las 21 economías de APEC representan más del 60 % del producto mundial, lo que permite comprender por qué las decisiones económicas adoptadas en esta región tienen consecuencias sobre las cadenas productivas y los mercados internacionales.

El repliegue de Washington

Durante la década de 1990, Estados Unidos promovió simultáneamente la liberalización comercial del Pacífico y del continente americano. En 1994 impulsó el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, cuyo proyecto terminó bloqueado en la Cumbre de Mar del Plata de 2005. Posteriormente, Washington convirtió al Acuerdo Transpacífico, TPP, en un instrumento central de su estrategia económica hacia Asia, con el objetivo de establecer reglas comerciales y de inversión capaces de consolidar su influencia regional.

Sin embargo, Donald Trump retiró a Estados Unidos del TPP en 2017 y las economías restantes continuaron mediante el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como CPTPP. La decisión representó una ruptura importante con la estrategia de integración económica que Washington había impulsado durante décadas. El cambio se profundizó mediante guerras arancelarias, controles de exportación de semiconductores avanzados y restricciones sobre tecnologías consideradas estratégicas. La política comercial estadounidense pasó a priorizar cada vez más la protección de sectores sensibles, la seguridad económica y la reducción de dependencias externas.

China, RCEP y la integración productiva

Mientras Washington se retiraba del TPP, Asia avanzó mediante otros mecanismos de integración. El Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, RCEP, entró en vigor en 2022 y reúne a quince economías: los diez miembros de ASEAN y China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Su importancia reside en la reducción progresiva de barreras comerciales, la simplificación de reglas de origen y la articulación de cadenas regionales de valor. China participa en este acuerdo, impulsado originalmente por ASEAN, y la presencia conjunta de China, Japón y Corea del Sur constituye un avance significativo en la integración económica regional.

El modelo productivo chino permite aprovechar estas redes comerciales mediante una capacidad manufacturera extraordinaria. China desarrolló posiciones destacadas en vehículos eléctricos, baterías, energía solar, telecomunicaciones, infraestructura ferroviaria y diversos sectores de manufactura avanzada. Su ventaja competitiva combina escala de producción, integración de proveedores, infraestructura logística, investigación científica y políticas industriales.

El Momento Shenzhen

Shenzhen representa una síntesis de esta transformación. Establecida como zona económica especial en 1980, evolucionó desde una plataforma exportadora hacia un ecosistema industrial y tecnológico integrado. Empresas como Huawei, BYD, Tencent y DJI expresan distintas dimensiones de ese proceso, donde la inteligencia artificial, la robótica, las baterías, los semiconductores, la energía y las telecomunicaciones forman parte de cadenas productivas interconectadas.

Este proceso constituye lo que denomino el Momento Shenzhen: la articulación de planificación estratégica, investigación científica, innovación, infraestructura, producción a escala y difusión tecnológica. La competitividad internacional depende crecientemente de la capacidad de integrar conocimiento, industria y tecnología. En su intervención ante APEC, Xi Jinping propuso fortalecer cuatro pilares: comercio, conectividad, innovación y desarrollo, mediante la reducción de barreras, la mejora de infraestructura, la cooperación digital y una mayor participación de pequeñas y medianas empresas en la integración regional.

Canadá y Estados Unidos: dos respuestas diferentes

La diplomacia bilateral desarrollada en Shenzhen permite observar distintas respuestas frente a esta transformación. El 17 de noviembre, Xi Jinping recibió al primer ministro canadiense Mark Carney. Ambos acordaron ampliar su cooperación comercial mediante nuevas reducciones arancelarias y proyectos vinculados con energía, servicios financieros, tecnología e inteligencia artificial. Canadá mantiene una profunda integración económica con Estados Unidos, pero busca diversificar sus mercados y fortalecer su relación con Asia.

Dos días después, Xi recibió a Donald Trump. Ambos acordaron elaborar un plan de acción para desarrollar una relación constructiva de estabilidad estratégica, basada en respeto, equidad y reciprocidad. Trump mencionó productos agrícolas, energía y superinteligencia entre los ámbitos de cooperación, mientras Xi sostuvo que era necesario ampliar la agenda común y administrar constructivamente las diferencias.

La reunión trilateral incorporó un principio económico especialmente importante: las tres potencias poseen capacidades complementarias y deben preservar la estabilidad de las cadenas industriales, energéticas y de suministro. Esta formulación reconoce que, incluso en un contexto de competencia estratégica, la interdependencia productiva constituye un factor decisivo para la estabilidad mundial.

El Pacífico como nueva centralidad económica

La transformación del comercio internacional refleja un desplazamiento histórico de los principales centros de acumulación. Durante siglos, el Mediterráneo concentró importantes circuitos comerciales; posteriormente, el mar del Norte y el Atlántico adquirieron centralidad con el desarrollo de las potencias europeas y Estados Unidos. Desde la segunda mitad del siglo XX, el Pacífico incrementó progresivamente su protagonismo mediante la industrialización japonesa, coreana, del sudeste asiático y china. Hoy concentra algunos de los ecosistemas industriales y tecnológicos más dinámicos del planeta.

La histórica reunión entre Xi Jinping, Trump y Putin demuestra que la creciente centralidad económica del Pacífico también está modificando la diplomacia mundial. El desafío para Argentina consiste en comprender esta transformación y desarrollar una estrategia de infraestructura, integración regional, diversificación exportadora y cooperación tecnológica.

La experiencia de Shenzhen muestra que el desarrollo económico requiere construir capacidades productivas, científicas e industriales. La gran discusión del siglo XXI será quién consigue transformar innovación, infraestructura e integración comercial en crecimiento sostenido y bienestar colectivo.