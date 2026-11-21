El violento episodio ocurrió en Castelar. Tras el asalto, la víctima fue trasladada a un centro de salud, donde permanece en terapia intensiva.

Hoy 14:33

Un joven de 20 años fue víctima de un violento robo cuando un grupo de motochorros lo empujó para asaltarlo mientras circulaba en su moto. En medio del ataque, cayó sobre el asfalto y los delincuentes se llevaron su vehículo y otras pertenencias.

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Como consecuencia del golpe, sufrió un coágulo en la cabeza y debió ser trasladado a una clínica de Morón, donde permanece internado en terapia intensiva.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes interceptaron al joven y lo encerraron con la intención de robarle. Tras la caída, se acercaron a él, le revisaron los bolsillos y finalmente escaparon con su moto.

La víctima continúa bajo atención médica, mientras intentan dar con los ladrones.