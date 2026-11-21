El crimen quedó grabado en Villa Guillermina, Santa Fe. La víctima, un carnicero de la zona, recibió cuatro disparos. El atacante, de 62 años, quedó detenido.2.

Hoy 14:51

Una discusión por el volumen de la música terminó en un brutal crimen en la localidad de Villa Guillermina, en el norte de Santa Fe. Un hombre de 62 años mató a balazos a su vecino en plena calle después de que se negara a bajar el sonido. La secuencia del ataque quedó registrada en un video filmado por un testigo.

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El acusado fue identificado como Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de la zona. La víctima, en tanto, era Elbio Geiser, quien trabajaba como carnicero. El homicidio ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada de este viernes, en medio de una discusión que inicialmente había comenzado entre el hijo del agresor y el hombre asesinado.

Según la reconstrucción del episodio, la pelea se desencadenó durante una reunión en la que había música a alto volumen y consumo de alcohol. En ese contexto, el hijo de Pezz se acercó a Geiser para pedirle que bajara el sonido porque no podían dormir.

“Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”, le habría reclamado. Sin embargo, el carnicero se negó y respondió: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”.

El intercambio subió de tono y, poco después, intervino el padre del joven. El hombre se subió a su camioneta y se retiró del lugar. Uno de los testigos creyó que iba a dirigirse a la comisaría para denunciar lo que había ocurrido, pero regresó armado.

De acuerdo con las imágenes que trascendieron del episodio, Pezz volvió al lugar con una escopeta y un arma corta. A unos tres metros de distancia, le disparó a Geiser en el abdomen.

Herido, el carnicero intentó refugiarse dentro de una camioneta. Aunque consiguió ingresar al vehículo, el agresor se acercó y volvió a dispararle en tres oportunidades. La víctima murió en el lugar.

Después del ataque, un hombre se presentó en la Comisaría de Villa Guillermina para alertar que había una persona baleada en inmediaciones de las calles San Martín y Rosario.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre el asfalto, junto a varias vainas servidas. Por disposición judicial, sus restos fueron trasladados a la morgue de Reconquista para realizar la autopsia.

Tras el homicidio, la Policía detuvo inicialmente a Pezz y a su hijo. Sin embargo, luego de evaluar las primeras actuaciones, la Justicia dispuso que el hombre de 62 años permaneciera detenido, mientras que el joven recuperó la libertad.

En el marco de la investigación también se realizó un allanamiento en una vivienda vinculada con los sospechosos. Allí, los investigadores secuestraron un arsenal que incluía una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas.

La causa busca esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades del acusado, que quedó a disposición de la Justicia.