El respaldo del macrismo a la suspensión de las PASO permitió recomponer el vínculo entre Mauricio Macri y Karina Milei.

Hoy 17:37

El acompañamiento del PRO a la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) abrió una nueva etapa en la relación con La Libertad Avanza, luego de varias semanas de tensiones políticas y diferencias en torno a la estrategia electoral para 2027.

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El gesto del macrismo permitió recomponer la relación entre el expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aunque este acercamiento todavía no se tradujo en negociaciones concretas para conformar una alianza electoral.

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo la ciudad de Buenos Aires, distrito en el que ambas fuerzas mantienen intereses políticos y aspiraciones propias.

Mientras el Gobierno buscaba reunir los apoyos necesarios en el Senado, el partido conducido por Macri manifestó su respaldo a la suspensión de las PASO, la implementación de Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur.

Sin embargo, uno de los puntos que generaba diferencias era la incorporación de las listas colectoras, mecanismo que había provocado cuestionamientos entre distintos referentes del macrismo.

El escenario cambió cuando el oficialismo decidió retirar ese apartado del proyecto, una modificación que facilitó la obtención del dictamen en la Cámara alta.

“Celebramos que el Senado haya decidido retirar este punto del proyecto y valoramos que se avance en la discusión de una reforma electoral a partir del diálogo y la búsqueda de consensos”, expresaron desde el PRO.

El acompañamiento parlamentario fue valorado por sectores de la Casa Rosada, donde interpretaron la postura del macrismo como una señal de acercamiento político.

Pese a la recuperación del diálogo entre Macri y Karina Milei, las diferencias sobre el futuro electoral de la capital del país permanecen abiertas.

El actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aparece como uno de los posibles candidatos para competir por un nuevo mandato, aunque su eventual postulación todavía no genera consenso dentro del oficialismo nacional.

A ese escenario se sumó Fernando de Andreis, secretario general del PRO y dirigente cercano al expresidente, quien manifestó su intención de competir por la jefatura de Gobierno porteña.

Su posicionamiento generó diferencias dentro del propio partido, especialmente entre quienes impulsan la continuidad de Jorge Macri al frente de la administración de la Ciudad.

Desde el entorno de Karina Milei consideran que todavía no es momento de avanzar en definiciones electorales y prefieren esperar a que el macrismo resuelva sus discusiones internas.

Por ahora, La Libertad Avanza no definió si acompañará a un candidato del PRO o presentará una alternativa propia en territorio porteño.

Otro de los factores que condiciona el acercamiento entre ambas fuerzas es la suspensión de las reuniones periódicas que habían comenzado a desarrollarse en la Casa Rosada.

En esos encuentros participaban Fernando de Andreis y Cristian Ritondo, en representación del PRO, mientras que por el oficialismo intervenían Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

Las conversaciones perdieron regularidad en medio de las negociaciones parlamentarias por la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y los acuerdos del Gobierno con los gobernadores.

Dentro del macrismo mantienen la expectativa de que la buena relación entre Mauricio Macri y Karina Milei permita reactivar ese espacio de diálogo y avanzar en eventuales acuerdos territoriales.

Sin embargo, el entendimiento legislativo no garantiza una alianza electoral para 2027. La distribución de candidaturas, la estrategia en los principales distritos y la disputa por el liderazgo porteño continúan siendo cuestiones pendientes entre el PRO y La Libertad Avanza.