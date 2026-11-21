La cantante estadounidense y el músico celebrarían su matrimonio este fin de semana en Palm Springs, en una ceremonia rodeada de hermetismo.

Hoy 17:43

Miley Cyrus y Maxx Morando estarían a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación. La cantante estadounidense de 33 años y el músico de 28 celebrarían su boda este fin de semana en Palm Springs, California, según trascendió en medios estadounidenses.

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La pareja, que anunció su compromiso en diciembre de 2025, mantiene bajo estricta reserva los detalles de la ceremonia, aunque en las últimas horas comenzaron a conocerse algunas imágenes de los festejos previos.

El viernes 20 de noviembre, ambos participaron de una cena de ensayo previa al matrimonio, acompañados por familiares y personas de su círculo más cercano.

Entre los asistentes estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante; Noah Cyrus, su hermana; y Lily-Rose Purcell, su hermanastra, quien compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales. Por el momento, no trascendió si Billy Ray Cyrus, padre de la artista, estuvo presente.

Los detalles de la celebración previa a la boda

La cena reunió a alrededor de 20 invitados en un ambiente íntimo, con mesas decoradas con arreglos florales y velas.

El menú, personalizado con las iniciales “M + M”, incluyó platos como filet mignon y ravioles de langosta de Maine. Entre las opciones de postre se destacaron el pastel de chocolate con caramelo, la crème brûlée de vainilla y el sorbete de frambuesa.

Aunque todavía no se conoce el lugar exacto de la ceremonia, los preparativos indican que la pareja apostaría por una celebración privada, alejada de la exposición mediática.

Una historia de amor que comenzó con una cita a ciegas

La relación entre Miley Cyrus y Maxx Morando, baterista de la banda de rock Liily, comenzó en 2021, cuando ambos fueron presentados a través de una cita a ciegas.

“Nos organizaron una cita a ciegas. Bueno, para mí fue a ciegas y para él no tanto”, recordó en una oportunidad la intérprete de Flowers.

Desde entonces, los artistas mantuvieron su romance con bajo perfil, aunque con el paso del tiempo comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos públicos.

En 2024 trascendió que ya convivían, mientras que el compromiso se conoció en diciembre de 2025, después de que Miley luciera un anillo de diamantes durante la presentación mundial de Avatar: Fire and Ash.

Posteriormente, Morando reveló que le propuso matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, y la cantante reconoció que el momento la tomó completamente por sorpresa.

El segundo matrimonio de Miley Cyrus

De concretarse la ceremonia este fin de semana, será el segundo matrimonio de Miley Cyrus, quien anteriormente estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth entre 2018 y 2020, tras una relación intermitente que había comenzado en 2009.

Ahora, después de cinco años de relación con Morando, la artista se prepara para iniciar una nueva etapa en su vida personal, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente los detalles definitivos de la boda.