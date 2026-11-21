Un hombre intentó asesinar a su expareja en Lastenia, Tucumán, y accidentalmente mató a su sobrina, antes de quitarse la vida.

Hoy 17:42

Una joven de 27 años fue asesinada en la madrugada de este jueves en Lastenia, Tucumán, en un trágico incidente que resalta la gravedad de la violencia de género. La principal hipótesis de la investigación indica que el agresor, Gonzalo Oscar, entró en la vivienda con la intención de atacar a su expareja, pero confundió a la víctima con su sobrina, María Belén Soria.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:30 a.m. en una propiedad situada en el pasaje Toranzo, en el barrio La Cerámica. Según los primeros informes, el hombre se dirigió directamente hacia una habitación donde creía que estaba su exmujer, quien en ese momento se encontraba ausente, acompañando a un familiar en el Hospital Padilla.

En la cama, sin embargo, se encontraba María Belén Soria, quien dormía junto a su hijo, un niño de siete años. Al ingresar, Gonzalo Oscar atacó a la joven con un objeto contundente, provocándole heridas mortales. Posteriormente, se dio a la fuga del lugar.

El sospechoso fue identificado como la expareja de la tía de la víctima. Horas después del ataque, un familiar se comunicó con él para informarle sobre lo ocurrido y solicitarle que regresara. No obstante, Gonzalo Oscar optó por dirigirse hacia Ingenio Marapa, en el sur de la provincia, donde se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea.

Testigos y allegados al agresor revelaron que su reacción violenta pudo estar motivada por la noticia de que su expareja había comenzado una nueva relación. Además, se mencionaron comportamientos de control por parte del hombre, incluyendo la instalación de aplicaciones en un celular que le había regalado para monitorear las comunicaciones y movimientos de su expareja.

La causa del crimen está bajo la responsabilidad de la Unidad Fiscal de Homicidios II, liderada por el fiscal Carlos Sale. Este equipo de investigadores se encuentra trabajando arduamente para esclarecer las circunstancias que llevaron a este trágico suceso, así como para reconstruir los eventos previos al ataque que culminó en la muerte de María Belén Soria.

Este lamentable episodio pone de relieve la necesidad de abordar de manera integral la problemática de la violencia de género en la sociedad, y la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger a las víctimas y prevenir tales tragedias en el futuro.