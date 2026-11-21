Con la obtención de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro, el Xeneize puso fin a una sequía de 18 años y alcanzó las 19 conquistas internacionales.

Hoy 21:34

La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 no solo significó el regreso del Xeneize a los primeros planos del continente, sino que también le permitió recuperar un lugar de privilegio en la historia del fútbol sudamericano.

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Con la victoria ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el conjunto de La Ribera alcanzó los 19 títulos internacionales y dejó atrás a Independiente, que cuenta con 18 conquistas, considerando las competencias disputadas desde 1960.

De esta manera, Boca puso fin a una sequía de 18 años sin festejos internacionales. Su última consagración había sido en la Recopa Sudamericana 2008, cuando derrotó a Arsenal de Sarandí por un resultado global de 5-3.

Durante ese período, Independiente había conseguido igualar al Xeneize gracias a sus conquistas en las Copas Sudamericanas de 2010 y 2017 y la Suruga Bank de 2018.

Además, con la consagración en Colombia, Boca se convirtió en el máximo ganador de la historia de la Copa Sudamericana, con tres títulos.

Los 19 títulos internacionales de Boca