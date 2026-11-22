Más de 15 kilos de cocaína fueron incautados en La Quiaca durante un control de rutina en un colectivo que venía de La Paz y se dirigía a Buenos Aires.

Hoy 02:53

En un operativo llevado a cabo en La Quiaca, el personal de Aduana ha logrado incautar más de 15 kilos de cocaína durante un control de rutina en un colectivo de larga distancia. Este transporte, que partió desde la ciudad boliviana de La Paz, tenía como destino final la ciudad de Buenos Aires. La intervención se realizó en el paso internacional de La Quiaca - Villazón, donde los agentes aduaneros detuvieron la marcha del vehículo de pasajeros.

Durante el control migratorio y aduanero, se realizó un escaneo exhaustivo del colectivo, lo que permitió descubrir un compartimento acondicionado en el sector donde descansan los choferes. Al proceder con la requisa, los agentes encontraron la droga oculta en varios paquetes rectangulares, los cuales estaban envueltos en cinta de color negra.

Para confirmar la naturaleza de la sustancia, se llevó a cabo una prueba de campo conocida como narcotest, que determinó que se trataba de cocaína de máxima pureza, con el distintivo del delfín, un símbolo comúnmente asociado al narcotráfico en el norte del país. El pesaje total de la droga alcanzó los 15 kilos 400 gramos, lo que representa un aforo significativo en pesos argentinos.

Tras las consultas pertinentes con el Juzgado Federal de turno, se procedió a incautar la totalidad de la droga y a la detención de los conductores, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Este hecho se enmarca dentro del delito de contrabando calificado de importación de estupefacientes en grado de tentativa, conforme a lo estipulado en los artículos 863, 864 inciso d), 866 - 2° párrafo y 871 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificatorias).

Las labores de control y fiscalización realizadas por el personal aduanero evidencian el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, un fenómeno que amenaza la seguridad de las fronteras y de los ciudadanos. Este procedimiento contó con el respaldo de efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes al Escuadrón 21, con sede en esta ciudad fronteriza.

El hallazgo de esta cantidad de droga resalta la importancia de los operativos de control en puntos críticos como La Quiaca. La colaboración entre distintas fuerzas de seguridad es esencial para la detección y prevención de delitos relacionados con el narcotráfico, protegiendo así a la sociedad de los efectos nocivos de estas sustancias ilegales.

Las acciones llevadas a cabo no solo son un reflejo del esfuerzo constante de las autoridades, sino también un llamado a la conciencia sobre la problemática del narcotráfico en la región. La colaboración entre la ciudadanía y las instituciones es fundamental para erradicar estas actividades ilícitas que ponen en riesgo el bienestar comunitario.