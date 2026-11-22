Una pareja ha sido detenida en Chaco, investigada por el presunto homicidio agravado de su bebé de un mes, en un caso que involucra indicios de síndrome del bebé sacudido.

Hoy 03:37

Una pareja ha sido detenida en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, tras el fallecimiento de su hija de apenas un mes de vida. Este caso se investiga como un presunto homicidio agravado por el vínculo, con indicios de un posible síndrome del bebé sacudido. La pequeña había sido ingresada el pasado miércoles al hospital "Pediátrico" con un grave cuadro de paro cardiorrespiratorio.

A pesar de los esfuerzos del personal médico para realizar maniobras de reanimación, la bebé no logró sobrevivir y falleció horas después en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Los exámenes médicos realizados revelaron la presencia de edema cerebral y una preocupante ausencia de respuestas reflejas, lo que alimentó las sospechas de maltrato infantil.

Los padres de la niña, una abogada de 31 años que trabaja en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 del Poder Judicial del Chaco, y un médico, fueron localizados por efectivos de la División Delitos Contra las Personas en el hospital "Julio C. Perrando". Esto ocurrió cuando se presentaron para solicitar información sobre la entrega del cuerpo de su hija, lo cual llevó a su aprehensión inmediata.

La mujer fue trasladada a una dependencia policial, mientras que su pareja fue llevado a la Comisaría Novena de Resistencia. En la mañana del viernes, ambos fueron conducidos a la sede de Fiscalías para llevar a cabo las diligencias formales del proceso judicial. Este caso ha tomado relevancia pública justo antes de la detención, cuando la madre, sin saber que sería objeto de investigación, publicó un mensaje en sus redes sociales despidiendo a su hija.

En su emotivo mensaje, ella escribió: «Fuiste muchísimo para este mundo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por este tiempo juntas». Este post ha generado controversia y ha sido un punto de análisis en el marco de la investigación.

La secuencia de eventos comenzó el miércoles, cuando los padres decidieron llevar a su bebé al hospital local tras notar su condición crítica. La rápida intervención médica fue crucial, pero lamentablemente no logró salvar la vida de la pequeña. Este trágico suceso ha suscitado un profundo debate sobre el maltrato infantil y la responsabilidad de los padres, así como la necesidad de una mayor protección de los derechos de los niños en situaciones vulnerables.

Las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a la muerte de la bebé. Este caso no solo es un recordatorio de la importancia de la protección infantil, sino también de la necesidad de un sistema judicial que actúe con firmeza ante cualquier indicio de maltrato.