Un farmacéutico de 62 años fue arrestado tras un violento altercado que resultó en la muerte de un carnicero de 40 años en Villa Guillermina, donde se secuestraron cuatro armas durante la investigación.

Hoy 04:38

En un trágico suceso ocurrido en la madrugada del viernes 20 de noviembre, un farmacéutico de 62 años, identificado como Leandro Hipólito Pezz, fue detenido tras el asesinato de Elbio Ismael Geiser, un carnicero de 40 años. Este brutal conflicto comenzó por una discusión relacionada con el volumen de la música, que derivó en un crimen violento que ha conmocionado a la comunidad de Villa Guillermina.

El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 4:30 a.m., se inició cuando el hijo de Pezz se acercó a Geiser para solicitarle que bajara el volumen de la música, ya que le resultaba imposible dormir. Este reclamo simple se transformó rápidamente en una fuerte discusión entre los dos hombres. Según las investigaciones, Pezz se retiró del lugar brevemente y regresó con un arma de fuego, lo que llevó a la situación a un desenlace trágico.

Las imágenes grabadas por un testigo del tiroteo han sido fundamentales para la investigación judicial. En el video, se observa cómo Pezz le dispara a Geiser a corta distancia. A pesar de haber sido herido, la víctima intentó llegar a su camioneta para buscar refugio, pero el sospechoso continuó disparando, lo que resultó en la muerte de Geiser en el lugar de los hechos.

Posteriormente, las autoridades realizaron un allanamiento en el domicilio de Pezz, donde se encontraron y secuestraron cuatro armas: dos pistolas Bersa, una escopeta de doble caño y un rifle de aire comprimido. Además, se confiscó munición y una camioneta Toyota Hilux que se cree fue utilizada en el ataque. Estos elementos son parte de las pruebas que buscan esclarecer las circunstancias del crimen.

El fiscal Juan Carlos Koguc ha ordenado diversas medidas de prueba para reconstruir los hechos y establecer las responsabilidades legales correspondientes. La investigación continúa y se espera que más detalles emergen a medida que avanza el proceso judicial. Pezz, por su parte, permanece detenido a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las indagaciones.

Este caso ha generado un gran revuelo en Villa Guillermina, donde los vecinos están impactados por la violencia que se ha desatado en un acontecimiento que, en su inicio, fue simplemente una disputa por el volumen de la música. La comunidad está a la expectativa de cómo se resolverá este caso y de las implicaciones que tendrá para la seguridad en la localidad.