“Una persona radicalizada es alguien con los pies firmemente plantados en el aire”, decía Roosevelt.

Hoy 06:53

Por Jorge Fernández Díaz, en el diario La Nación

“Una persona radicalizada es alguien con los pies firmemente plantados en el aire”, decía Roosevelt. El actual presidente argentino, azotado en el resbaloso borde de su propio ego por una inquietante tormenta financiera y económica, utiliza teorías matemáticas abstrusas para defender filosóficamente los extremos. Parece que, tanto en política como en la vida, los extremos no se tocan y tienen una injusta mala prensa, porque en el medio no hay nada, salvo “una tibieza moral vomitiva e inaceptable”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Es el argumento pueril de un fanático que no tolera la incertidumbre, que teme la opinión fundada de los otros (no vaya a ser cosa que lo hagan dudar del dogma reciente), que no reconoce los matices ni las gradaciones ni las contradicciones de la existencia humana -a veces grandes canallas hacen cosas heroicas y héroes cometen grandes canalladas-, que además precisa del pensamiento básico y binario y que estimula a la sociedad a una cruenta polarización entre el bien y el mal que lo salve de los errores de diseño de su programa económico y de la profunda antipatía popular que ha despertado su violencia verbal. Dicho sea de paso, cuanto más grandiosa es su coartada -los diez mandamientos, los relatos bíblicos, la Odisea, Occidente y la civilización judeocristiana- más mishiadura acusa el almacenero de mi barrio. O viceversa.

Esta recurrente profesión de fe, a favor de una hipergrieta (una zanja, un abismo) y de una batalla final entre santos y malvados, esboza la inminente campaña electoral donde se juega su reelección, y se modula pocas horas después de que el Papa León XIV articuló el balance final de su gira por América Latina en el avión de regreso a Roma: Prevost insistió allí en señalar la polarización como uno de los problemas más dramáticos y destructivos de las democracias liberales. “Nos hemos dejado llevar por los algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”.

Su Santidad le recordó al periodismo -cada vez más jugado a confirmar el sesgo de su propia tribu- la responsabilidad que le cabe en este asunto crucial, y añadió: “Me gustaría pensar que la visita sirvió para despertar los corazones de muchas personas; es decir: podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, usar un lenguaje tan violento”. En la Argentina, la política agonal y la discordia -la guerra civil de los espíritus- viene de larga data, pero había logrado anestesiarse durante las primeras dos décadas de la democracia moderna; entonces unos señores feudales del sur, que no necesitaban leer a Laclau, la despertaron de su apacible siesta y a eso siguió una desesperada operación por la hegemonía, que es la única fórmula de un movimiento que huye hacia adelante, demoniza al rival y se ve obligado, en consecuencia, a quedarse para siempre en el poder: no se le puede entregar la patria a la antipatria, ni el país de los “argentinos de bien” al pantano fétido de los “orcos”.

Sin conversación, ni acuerdos de políticas perennes de fondo, no hay república; solo un espasmo que desteje de noche lo que se tejió de día, y un péndulo que derriba a su turno los edificios provechosamente construidos por los rivales. La clave de nuestro país devastado es ese vaivén, esa ratonera desgarradora en la que estamos atrapados. La polarización al final extermina la democracia, y cuanto antes procesemos esta fría verdad más posibilidades de supervivencia tendremos. Esa polarización extrema, que fabrica inconscientemente a potenciales autócratas, corroe también la inteligencia.

Esta semana el escritor Arturo Pérez-Reverte lo explicó en vivo y en directo en el programa El Hormiguero -casi cuatro millones de espectadores solo en España-, y aunque hablaba de la madre patria se refería en realidad a la peligrosa y estúpida dinámica que adoptan las sociedades incautas: nunca admitir una virtud en el adversario y jamás confesar un defecto en el propio. “Estás conmigo o estás contra mí, y no hay nada en el medio -añadió-. Y cuando te piden que te mojes (te la juegues) ahora solo significa una cosa: elegir bando”.

Su interlocutor, el periodista Pablo Motos, apuntó algo muy agudo: “La ideología se ha convertido en identidad. Es decir, hemos creado una narrativa en la que el voto ya no refleja tanto lo que piensas, sino quién eres. Y eso nos hace quedar mal, como si fuéramos enemigos. Pero es una trampa, la democracia consiste en respetar lo que piensa el otro”. Alguien, a su vez, mencionó por ahí el ocurrente y posible neologismo “odiología”. Señaló acertadamente que la odiología también había sustituido a la ideología en estos tiempos infaustos: gerenciar el rencor contra una parte de la población es más fácil que esbozar un proyecto atractivo y consistente; resulta más sencillo crear pesadillas persecutorias y encono que sueños blancos de progreso sustentable, un porvenir venturoso.

Por lo que hemos visto, tanto el oficialismo como la oposición han llegado a un pacto tácito y fáustico: nos arrastrarán a una guerra electoral entre peronismo y antiperonismo. No reconozco esa antinomia resucitada en la conversación incidental de las calles ni de mis doloridos y pauperizados vecinos, pero parece que ambos campamentos políticos -para rescatarse de su respectiva mediocridad- han resuelto reactivar esa contienda tan actual y estimulante.

Significativamente, los dirigentes que conducen Cristina Kirchner y el inefable Sergio Massa encontraron al líder providencial que los salvará a todos de su bloqueo creativo: Juan Perón. Traído desde el más allá por la inteligencia artificial y presentado a pantalla gigante en el Teatro Otamendi de San Fernando, el General llenó el vacío conceptual y dio su cariñoso grito de guerra. Vuelven los grandes éxitos justicialistas -sus mitos y mentiras-, pero con las viejas caripelas. La táctica es funcional a los libertarios, que también son populistas, aunque de derecha, y entonces nos veremos arrastrados todos a una discusión airada, aburrida e inconducente, en la que se extremarán los argumentos y la verdad saldrá seriamente dañada. Como no se apuesta a la política bien entendida, sino al voto del mal menor, la contienda será de nuevo entre Drácula y el Hombre Lobo.

No sabemos todavía cómo hará Milei para reencender la ilusión popular, después de tantos pronósticos fallidos y promesas incumplidas, y tampoco imaginamos cómo venderán futuro los mustios novios del pasado. Pero qué pereza da esta tierra yerma, plagada de sembradores de veneno. ¿Habrá pasado en vano el otro león, habrá sido un espejismo esa movilización inédita, civil, transversal y multitudinaria, esa comunión social que demostraba sin palabras el hartazgo por la trinchera? ¿Hará oídos sordos el pueblo argentino a su consejo de resistir la polarización caricaturesca y estimulada, y abandonará el maniqueísmo? Quién sabe. Termino con dos reflexiones, una nueva y otra antigua.

En esa misma entrevista Pérez-Reverte fustigó a la prensa partidista y sesgada, que mezcla opinión con información, pero a la vez dijo que sin el periodismo libre y crítico los políticos se sienten impunes. “A los periodistas deberían tenernos miedo -precisó-. Sin miedo a la prensa, los políticos son unos cabrones. Siempre ha sido así, es la historia de la humanidad”. La otra frase que nos hace meditar no le disgustaría a Prevost, pero pondría nervioso a Milei: “La serena razón huye de todo extremismo y anhela la prudencia moderada”. Molière estaba en lo cierto. ¿Seremos capaces de cambiar el chip?