Vuelcan la presión sobre Axel Kicillof. El acto de San Fernando exhibió el “dispositivo” de poder que arma el exministro con el visto bueno de la expresidenta; la sintonía entre ambos.

Hoy 07:07

Por Mariano Spezzapria, en el diario La Nación

En un puñado de horas, las que transcurrieron entre la designación de Guillermo Michel para integrar el Consejo de la Magistratura en la noche del lunes y el acto de San Fernando en la tarde del martes, quedó en evidencia que la alianza entre Sergio Massa y Cristina Kirchner llegó para quedarse en la interna de la principal fuerza de oposición nacional.

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Junto a los peronistas federales, que se aglutinaron en los últimos meses con figuras de distintas provincias, el massismo y el kirchnerismo enviaron un mensaje en clave a Axel Kicillof: no se sienten contenidos por su proyecto presidencial. Con una posdata: es el gobernador quien debe esforzarse por revertir esa situación.

Pese a esa sintonía, el massismo y el kirchnerismo leyeron de forma distinta la demostración de fuerza de esta semana: mientras el Frente Renovador pondera el “dispositivo” de poder que exhibió su jefe-, La Cámpora destaca que haya quedado claro que no están solos en sus reparos a Kicillof.

A su vez, en el peronismo federal, que tiene notorios vasos comunicantes con el massismo, advirtieron que “hay sectores que Axel no contiene” y apuntaron contra el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MdF), la agrupación con la que el gobernador busca traspasar la frontera bonaerense.

El malestar alcanza a los intendentes de La Liga, que mantienen contactos con todos los sectores del peronismo, pero que se armaron como grupo en forma paralela al MdF. Allí hay referentes como Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achaval (Pilar) y Mariel Fernández (Moreno), que aspiran a competir en la provincia.

No parece un dato menor que la mayor oposición al proyecto de Kicillof surja internamente en el peronismo de la provincia que gobierna. “Construir su propia organización lo fue alejando de los otros sectores”, sostienen en el kirchnerismo y advierten: “La imagen positiva que tiene Axel, la tiene por él mismo, no por el MdF”.

Massa, por su parte, regresó a la senda del silencio tras realizar algunas declaraciones en el teatro Otamendi de San Fernando. Pero en forma reservada le pidió opinión a la mayoría de los dirigentes que estuvieron en la platea. Entre bromas, fue muy comentado el discurso de Perón hecho con IA, guionado por Juan Manuel Olmos.

A modo de mensaje reforzado, el líder del Frente Renovador publicó en las redes sociales un video del discurso del anfitrión Juan Andreotti, el único que habló en el acto. “Para construir comunidad necesitamos de acuerdos, y para ser mayoría hay que saber ceder”, dijo el joven intendente.

Mientras Kicillof está por cumplir un año y dos meses sin reunirse con Cristina, Massa demuestra con la expresidenta una cercanía que no tenía en etapas anteriores. “Vienen construyendo en conjunto desde 2018 para acá. Es una alianza duradera, con trato cotidiano”, desliza alguien con ingreso a San José 1111.

A Massa también lo ayuda, en su relación con Cristina, que la expresidenta parece estar cambiando su entorno inmediato. Dirigentes como Olmos y Miguel Pichetto son ahora muy escuchados por la jefa del PJ nacional. Y estos mantienen, en términos generales, una comunidad de ideas con el exministro de Economía.

Según pudo saber LA NACION, en el reparto de tareas Massa se encarga de monitorear al bloque de diputados nacionales del PJ y Cristina a la bancada peronista del Senado. La designación del entrerriano Michel en el Consejo de la Magistratura, que expresa la alianza entre ambos, surgió en la Cámara baja con seguimiento de Massa.

Pero el aval final lo dio Cristina, sentada en el living de su departamento-prisión con el propio Michel y el auditor general Olmos, un dirigente del PJ porteño que ahora encabeza el peronismo federal y que tiene cada vez más influencia en la principal fuerza de oposición.

“La alianza está fuerte en términos parlamentarios. En la situación de Cristina, Sergio siempre estuvo cerca. La fue a ver, estuvo a disposición”, dice un ladero de la expresidenta. Pero eso no significa que apoyarán a Massa en 2027: Máximo Kirchner avisó durante la semana en La Pampa que insistirán “hasta el último día” con la candidatura de su madre.

¿Será candidato o no?

En el actual escenario, Massa rehúye a confirmar una candidatura propia y prefiere apuntar a otros posibles postulantes. Habla de Sergio Uñac, de Gerardo Zamora y hasta de Natalia de la Sota. De hecho, al santiagueño y a la cordobesa los sentó a su lado en San Fernando. Y no faltan los que señalan a ambos como un posible binomio.

A Massa le falta hoy apoyo en las encuestas para decir abiertamente que quiere ser candidato a presidente el año próximo. Tiene una elevada imagen negativa, como casi todos los dirigentes argentinos de primera línea. Sin embargo, advierten que será determinante cómo llegue Javier Milei al momento de la verdad. “No es lo mismo que esté de salida, a que logre afirmarse”, señalan. Y abonan la primera hipótesis.

Tanto en el kirchnerismo como en el massismo advierten que “hay que prepararse para un escenario sin PASO”, dado que el Gobierno consiguió emitir dictamen en el Senado, y afirman que en ese caso “la pelota quedará picando en el cambio de Axel”. Si el gobernador no acuerda con ellos, dicen, sería posible que avancen sin Kicillof.

“¿Quiere ser presidente o no quiere ser presidente? Si quiere serlo, la gente lo querrá ver antes con Cristina", razonan en el kirchnerismo, en un mensaje hacia La Plata. Pero no dependería todo de Kicillof. Un intendente que habló con la expresidenta lo grafica así: “Un día dice que hay que ayudar a Axel, otro día que es un pelotudo”.

Massa no sufre ese ruido personal con Cristina. En buena medida, porque la expresidenta no lo considera propio, sino un aliado que supo armar su espacio político. Y porque la relación la manejan entre ellos, sin intermediarios. Por eso la alianza está consolidada y llamada a tener una influencia decisiva en el futuro inmediato del peronismo.