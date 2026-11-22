Por Edgardo Alfano, en TN

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Los dos parecen cómodos en culpar al “riesgo kuka” y a la inestabilidad internacional de los mercados por los males que aquejan al plan económico libertario.

Quizás la procesión vaya por dentro para el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

El riesgo país por arriba de los mil puntos por primera vez en mas de un año, la presión sobre el tipo de cambio, los bonos argentinos que caen, al igual que las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street, son un combo peligroso para la Casa Rosada.

A esto habría que agregar que la Argentina está entrando en recesión técnica, con una actividad económica que no da signos de reactivación, lo mismo que la capacidad de compra de la sociedad, afectada por los bajos salarios y la falta de empleo.

Lo que resulta difícil de entender es que esto ocurra en un período de bonanza para las exportaciones argentinas y el ingreso de dólares.

Está claro que hay una falta de confianza en los mercados y en los inversores externos sobre el futuro del país, más allá de las dudas sobre la capacidad para hacer frente a los vencimientos de la deuda durante el año próximo.

La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio turno, que dejó en manos de los demócratas ambas cámaras del Congreso en los Estados Unidos, y el triunfo de Lula da Silva en Brasil meten su cuota de incertidumbre.

Milei y Caputo no entienden el porqué de esas dudas sobre el futuro del plan económico y financiero, que lo han ratificado una y otra vez. No habrá cambios. No hay en sus pensamientos otra idea que meter más ortodoxia.

Esta situación agita la interna de gobierno dónde la senadora Patricia Bullrich no es la única que piensa en la necesidad de ir en salvataje de los sectores más castigados de la sociedad y de las PyMES.

En todo caso ella es la que se anima a exteriorizar esas preocupaciones, aunque el asesor estrella, Santiago Caputo, viene advirtiendo desde hace tiempo sobre la necesidad de hacer correcciones frente a la intransigencia de Karina Milei y sus dos espadas, Martín y Lule Menem.

El presidente cree que desde el Congreso pueden partir señales que ayuden a combatir las dudas que cubren a su gobierno.

La suspensión de las internas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO, es una de las dos cartas fuertes que quiere exhibir Milei. Es fundamental para su proyecto de lograr la reelección el año próximo.

Puro pragmatismo. El gobierno y los legisladores libertarios debieron negociar con la casta, utilizando los métodos de la casta, para lograr el dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Bullrich terminó alineándose con el Gobierno para asegurar los votos, la misma semana que logró algo que buscaba desde hace tiempo, que el Senado sancionara la ley de Discapacidad por unanimidad de los 71 senadores que estaban en el recinto, pese al rechazo que el texto de la norma genera en el ministro Caputo y su par de la motosierra, Federico Sturzenegger.

Santilli también hizo los deberes con los gobernadores después del cortocicuito que se había generado desde la Casa Rosada con el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos diputados no dieron quórum para tratar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Al igual que otros diputados de Provincias Unidas, reclamaban cambios en la ley de Biocombustibles y un lugar en el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones. Le apuntan directamente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Ahora, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Bullrich están dedicados a la tarea de asegurar los votos para suspender las PASO en el recinto del Senado, el próximo jueves.

Además de las PASO, Milei considera que la aprobación del Presupuesto 2027 será otra muy buena señal para los que dudan de los planes del gobierno. Pero todavía hay cuestiones no resueltas entre los aliados de la Rosada y un enfrentamiento con la oposición sobre el texto final de la madre de todas las leyes.

Mientras tanto, el peronismo y el kirchnerismo siguen inmerso en una fuerte pelea que se profundizará si Milei logra la suspensión de las PASO, que es la carta con la que el gobernador bonaerense Axel Kicillof aspira a derrota al tándem Cristina Kirchner/Sergio Massa, en una interna para definir el candidato presidencial de ese espacio.

Massa, con el apoyo del kirchnerismo, sindicalistas y algunos gobernadores e intendentes, le dio una muestra a Kicillof del poder que hay en la otra vereda, durante la cumbre peronista de San Fernando por el día de la Militancia.

Busca una alianza federal para las próximas elecciones y sabe que se puede probar de nuevo el traje de candidato presidencial como salida para la pelea Cristina-Axel.

Kicillof convocó a los intendentes el próximo martes para presentar el Servicio Bonaerense de Empleo y las invitaciones llegaron también a los caciques municipales que responden a Massa en el Frente Renovador.

Si se caen las PASO, será un problema serio para Kicillof, quien debe resolver puertas adentro de su gobierno y de su Movimiento Derecho al Futuro, una estrategia para el próximo año. Si desdoblará o no las elecciones y si empujará unas PASO dentro de la provincia.

Es un tema pendiente, como así también volver a la re-reelección de los intendentes, que debe resolver la legislatura bonaerense donde Massa y Máximo Kirchner lo enfrentar en diferentes cuestiones, como el último presupuesto provincial para Kicillof.

La conflictiva situación dentro del peronismo puede ser un beneficio para el plan reeleccionista de Milei, pero los verdaderos problemas para el presidente están puertas adentro de su gobierno.