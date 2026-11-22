El violento episodio familiar tuvo como protagonista a un joven de 23 años. Intentó agredir a su madre y a la pareja de esta. La fiscalía ordenó la aprehensión del acusado en la vía pública.

Hoy 08:01

Un violento disturbio intrafamiliar se registró, cerca de las 21 del viernes en calle Necochea y Chaco, en el barrio Los Fierros, hasta donde llegaron efectivos de la Comisaría 40 alertados por una mujer llamada Claudia, quien contó que su hijo, Claudio (23), domiciliado en el barrio Toro Yacu, llegó aparentemente bajo el efecto de sustancias e intentó agredirla junto a su pareja, Juan (55).

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La dueña del inmueble contó que el acusado golpeaba con fuerza la puerta principal mientras gritaba: "Yo soy el que manda aquí, a ustedes los voy a cagar matando, más vale que me abran la puerta".

Ante el temor de ser atacados, Juan escapó hacia una zona montuosa sin sufrir lesiones y recién regresó al ver el móvil policial. Minutos después, mientras los uniformados dialogaban con la mujer, se escucharon gritos provenientes de la esquina, era el acusado.

Al advertir la presencia de los policías, Claudio huyó hacia una casa abandonada, donde dañó por completo un portón de hierro al romper las soldaduras entre sus barrotes, antes de escapar nuevamente hacia el monte sin poder ser alcanzado.

Aunque la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente, manifestó que no iniciaría acciones legales contra su hijo. Informada del caso, la fiscal de turno, Dra. Dahiana Pérez Vicens, dispuso que Claudia firme una abstención de denuncia y el libro de novedades de la dependencia.

Asimismo, ordenó la aprehensión de Claudio en la vía pública.