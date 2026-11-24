La decisión se tomó tras una reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei en Casa Rosada. El decreto oficial se publicará este viernes y establecerá la agenda legislativa que el oficialismo intentará impulsar antes de fin de año.

Hoy 16:34

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno nacional para definir la estrategia legislativa de las próximas semanas. Tras el encuentro, se confirmó que el Poder Ejecutivo convocará formalmente a sesiones extraordinarias durante todo diciembre, mediante un decreto que será publicado este viernes.

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La reunión se desarrolló en Casa Rosada y contó con la participación de los principales referentes del oficialismo. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

El objetivo central fue ordenar las prioridades parlamentarias y establecer una hoja de ruta para el cierre del año, en un escenario atravesado por distintos proyectos que el oficialismo pretende impulsar en el Congreso.

Entre los temas principales aparece la reforma electoral, que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa comenzará a debatirse en el Senado y el Gobierno buscará avanzar con su tratamiento durante las próximas jornadas.

Otro de los asuntos centrales será el Presupuesto 2027, considerado una de las prioridades económicas y legislativas de la administración de Javier Milei. También se encuentra en agenda el proyecto de cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado y cuyo tratamiento el oficialismo buscará retomar en Diputados.

Además, el bloque libertario pretende avanzar con la Ley de Ludopatía, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada con la causa Malvinas, el denominado Súper RIGI y el acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

La convocatoria a extraordinarias abarcará únicamente diciembre, por lo que el oficialismo buscará aprovechar ese período para avanzar con la mayor cantidad posible de iniciativas pendientes antes del receso legislativo.

El encuentro de este martes se produjo una semana después de la última reunión de la mesa política y volvió a mostrar a Karina Milei al frente de las negociaciones internas para coordinar la estrategia parlamentaria del Gobierno.