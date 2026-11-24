La víctima es una estudiante de 25 años que mantuvo una relación de tres años con el acusado. Según denunció, el hombre la golpeó, la sometió sexualmente y la amenazaba con publicar imágenes privadas si no le entregaba dinero.

Hoy 16:44

Una joven estudiante de 25 años, residente en la ciudad de Loreto, denunció a su pareja por un grave episodio de violencia física, abuso sexual y extorsión ocurrido durante la madrugada del lunes. Según su relato, el hombre la golpeó, la sometió sexualmente y la amenazaba con difundir fotografías íntimas si no le entregaba dinero.

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El caso salió a la luz durante la mañana del lunes, cuando la víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia N.º 7 de Loreto y radicó una denuncia contra su novio, identificado como Carlos A., domiciliado en el barrio Polígono de esa ciudad.

De acuerdo con la presentación policial, la joven mantenía una relación sentimental de aproximadamente tres años con el acusado. Cerca de las 2 de la madrugada, se dirigió hasta la vivienda que él alquila con la intención de dialogar, luego de que el hombre le realizara reiterados reclamos por supuestas infidelidades.

Sin embargo, una vez en el inmueble, la situación habría escalado rápidamente. Siempre según la denuncia, el sujeto comenzó a cuestionarla por mensajes que habría intercambiado con otros hombres y luego la atacó a golpes de puño en el rostro. La agresión le provocó un hematoma visible en el ojo izquierdo.

La joven también manifestó que el hombre la tomó del cuello y la habría asfixiado hasta casi dejarla sin respiración. Después de conseguir apartarlo, el acusado la habría obligado a arrodillarse, pedirle perdón y repetir expresiones humillantes contra sí misma.

La situación continuó con una agresión sexual. Según el testimonio de la víctima, el hombre la habría obligado a practicarle sexo oral y posteriormente la habría sometido a un acceso carnal sin su consentimiento.

En su declaración, la estudiante aseguró que no era la primera vez que sufría agresiones físicas por parte de su pareja, aunque reconoció que esta fue la primera ocasión en la que decidió presentarse formalmente ante las autoridades para denunciarlo.

Además, expuso una situación de presunta extorsión que, según indicó, venía padeciendo durante la relación. El acusado la amenazaba con difundir fotografías íntimas suyas en las redes sociales y le exigía distintas sumas de dinero a cambio de no publicar ese material.

La denuncia quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, que deberán avanzar con la investigación para determinar las circunstancias del episodio y las responsabilidades penales del acusado.