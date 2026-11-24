Un violento ataque en Cerrillos dejó cinco policías heridos tras intervenir en una pelea en el barrio Los Pinares.

Hoy 16:42

Un llamado de emergencia de vecinos alertó sobre una pelea en la vía pública que culminó en un violento enfrentamiento con miembros de la Policía en el barrio Los Pinares, ubicado en Cerrillos. El incidente se produjo el pasado domingo a las 23.57, cuando efectivos de la Policía de Salta acudieron para controlar la situación tras recibir un aviso sobre un altercado entre dos hombres frente a una vivienda. Sin embargo, al llegar al lugar, se encontraron con una multitud de más de 20 personas que salió de la propiedad para agredir a los uniformados.

Según las primeras versiones, la pelea se originó en el contexto de una fiesta que se estaba llevando a cabo en la vivienda en cuestión. Al intentar mediar en el conflicto, los policías se vieron superados por los agresores, quienes comenzaron a golpear y patear a los efectivos, lo que generó una situación caótica en el lugar. Ante la magnitud del desorden, se requirió el apoyo de refuerzos, incluyendo personal de Infantería, para restaurar el orden.

Durante el enfrentamiento, los cinco efectivos de la policía resultaron heridos, sufriendo diversas lesiones a consecuencia de los ataques. Además, se reportaron daños materiales en un vehículo policial, el cual fue blanco de agresiones con objetos contundentes lanzados por los presentes. Según informes de medios locales, al menos un móvil policial resultó afectado por la violencia desatada.

Hasta el momento, uno de los uniformados ha recibido el alta médica, mientras que los otros cuatro continúan bajo evaluación para determinar la severidad de sus heridas. La falta de información detallada sobre la naturaleza de las lesiones ha generado preocupación entre los familiares y colegas de los efectivos involucrados.

Con la llegada de los refuerzos, la Policía logró finalmente controlar la situación y proceder con la identificación de dos hombres presuntamente relacionados con los incidentes. Uno de ellos, de 29 años, fue detenido en el lugar, mientras que otro hombre de 50 años quedó demorado y a disposición de la Justicia. Se espera que la investigación determine los detalles que rodean el enfrentamiento y la participación de cada individuo involucrado en las agresiones contra los policías.

Este tipo de incidentes plantea serias interrogantes sobre la seguridad pública en la región y la necesidad de estrategias efectivas para manejar situaciones de violencia en espacios públicos. Las autoridades locales deberán evaluar los procedimientos actuales y considerar la implementación de medidas adicionales para proteger tanto a los ciudadanos como a los miembros de las fuerzas de seguridad.