El capitán del Xeneize fue sometido a controles médicos tras el desmayo que sufrió luego de la consagración en la Copa Sudamericana. Aunque se encuentra recuperado, su presencia en el partido de este miércoles dependerá de los resultados y de su evolución física.

Hoy 17:23

Boca Juniors atraviesa horas de incertidumbre por el estado físico de Leandro Paredes, quien se realizó estudios de sangre este martes luego del desmayo que sufrió tras la consagración en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El mediocampista se encuentra recuperado, pero su participación frente a Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, todavía no está confirmada.

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El capitán xeneize fue sometido a controles médicos antes del entrenamiento en el predio de Ezeiza, como parte del seguimiento que decidió realizar el cuerpo médico después del episodio ocurrido durante los festejos por el título internacional.

Si bien las primeras señales fueron positivas, en Boca prefieren actuar con precaución y aguardar los resultados de los análisis antes de autorizar su regreso a la competencia.

Paredes quiere jugar, pero Boca espera los resultados

El mediocampista había participado con normalidad del entrenamiento regenerativo del lunes y también se mostró recuperado durante las celebraciones por la conquista de la Sudamericana.

Sin embargo, el desmayo posterior a la final encendió las alarmas y llevó al club a realizar nuevos controles para descartar posibles complicaciones de salud.

La intención de Paredes es estar presente este miércoles en La Bombonera, donde Boca comenzará su camino en los playoffs del campeonato local.

De todas maneras, la decisión final dependerá de los resultados de los estudios de sangre y de cómo responda físicamente durante las próximas horas.

El cuerpo médico determinará si el futbolista está en condiciones de afrontar un encuentro de alta exigencia o si resulta conveniente que disponga de más tiempo para recuperarse.

Cuándo juegan Boca e Independiente Rivadavia

Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

El equipo xeneize buscará prolongar su buen momento después de conquistar la Copa Sudamericana, aunque todavía debe resolver si podrá contar con uno de sus principales referentes desde el inicio del partido.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final, donde lo espera Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cómo sigue el cuadro de los playoffs del Clausura

Con varios cruces de octavos ya definidos, los cuartos de final presentan el siguiente panorama:

Instituto vs. River Plate.

Independiente vs. Vélez.

Rosario Central vs. Barracas Central.

Boca o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata.

La próxima instancia está prevista para el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales se disputarían durante el fin de semana del 6 de diciembre.

La gran final del Clausura está programada para el sábado 12 de diciembre, en La Plata.

Mientras tanto, todas las miradas en Boca están puestas en Leandro Paredes, cuya evolución médica será determinante para saber si podrá estar presente en el primer desafío del equipo después de la conquista continental.