El delantero portugués convirtió de penal en la victoria de Al Nassr por 2-1 ante Al-Sadd, por la Champions League de Asia, y dio un nuevo paso hacia una marca histórica.

Hoy 18:45

Cristiano Ronaldo continúa agigantando su leyenda en el fútbol mundial. El delantero portugués convirtió en la victoria de Al Nassr por 2-1 ante Al-Sadd, por la quinta fecha de la Champions League de Asia, y alcanzó los 987 goles oficiales en su carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante de 41 años abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo con un potente remate desde el punto penal. De esta manera, cortó una racha negativa, ya que había fallado sus últimas dos ejecuciones y tres de las cuatro más recientes.

Mohammed Waad estableció la igualdad transitoria para el conjunto qatarí a los 22 minutos, aunque posteriormente fue expulsado. En el complemento, Joao Félix selló la victoria del elenco saudí con una espectacular chilena.

Con este resultado, Al Nassr alcanzó los nueve puntos y se ubicó en la quinta posición del Grupo B, con un partido menos, en su búsqueda por conseguir la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

En el plano individual, Cristiano Ronaldo quedó a solamente 13 tantos de alcanzar los 1.000 goles oficiales, uno de los grandes objetivos que persigue en el tramo final de su carrera profesional.

Además, el portugués amplió a 50 tantos su diferencia con Lionel Messi, quien acumula 937 conquistas y se encuentra a 63 de alcanzar el millar de goles.

La próxima oportunidad de Cristiano para seguir incrementando su registro goleador será este sábado 28 de noviembre, cuando Al Nassr enfrente a Al-Hazem por la Liga Profesional Saudí.