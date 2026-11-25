La actriz contó que el libreto de "You Can See Everything", el proyecto de Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre Elizabeth Holmes, estaba protegido con un sistema de autenticación de cinco factores.

Hoy 07:24

Amanda Seyfried reveló algunos detalles del particular proceso de trabajo que atravesó para participar en “You Can See Everything”, el documental dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim que aborda la historia de Elizabeth Holmes, la fundadora de la empresa tecnológica Theranos.

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Durante su participación en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, la actriz contó que el acceso al guion estaba sometido a estrictas medidas de seguridad. Según explicó, en algunos momentos necesitaba utilizar una aplicación de autenticación de cinco factores para poder leerlo, e incluso podía acceder al material recién la noche anterior al rodaje.

“No sabía cómo sería el guion hasta que llegaba al set”, relató Seyfried, quien explicó que el proyecto fue tomando una dirección diferente a medida que avanzaba su participación.

La actriz se incorporó cuando el documental ya estaba en marcha. En un primer momento, Fielder y Oppenheim la convocaron para que aportara su experiencia sobre Holmes, a quien había interpretado en la serie de Hulu “The Dropout”, por la que recibió reconocimiento y un premio Emmy.

Elizabeth Holmes y Amanda Seyfried.

Sin embargo, después de que Holmes ingresara en prisión, los realizadores decidieron incorporar a Seyfried para reconstruir algunas escenas y conversaciones que el director había mantenido con la empresaria y que no habían podido ser registradas.

La actriz explicó que contaba con abundante material de investigación sobre Holmes, debido a la exposición pública que había tenido durante años. No obstante, señaló que no pudo acceder a las imágenes actuales de la empresaria filmadas por el equipo documental hasta que llegó al set.

La participación de Seyfried terminó convirtiéndose en uno de los elementos centrales de la película, que combina registros documentales con reconstrucciones y explora los límites entre la realidad y la representación.

“You Can See Everything” está dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim y sigue la historia de Holmes durante los días previos a su ingreso en prisión, así como el desarrollo posterior de la investigación sobre su vida y su entorno.