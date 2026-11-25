Al llegar a Londres, Zeus, de cuatro años, fue encontrado por el personal de la estación, que se encargó de devolverlo a su ciudad natal.

Hoy 12:11

Un gato en Inglaterra se reunió con su familia después de viajar solo 60 kilómetros en tren. El pasado 10 de noviembre, el felino, llamado Zeus, se subió por su cuenta a un tren en Braintree, una ciudad del condado de Essex, con destino a la estación londinense de Liverpool Street.

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Al llegar a Londres, Zeus, de cuatro años, fue encontrado por el personal de la estación, que se encargó de devolverlo a su ciudad natal.

Su dueña, Lily Burroughs, explicó que no es la primera vez que el gato protagoniza una escapada de este tipo, ya que en otra ocasión también viajó solo en tren hasta el aeropuerto.

Burroughs señaló que esta ha sido la aventura más lejana de Zeus hasta ahora, aunque bromeó con que "probablemente iría aún más lejos si tuviera la oportunidad".