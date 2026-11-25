La jornada se desarrolló en el Ministerio de Salud y distinguió a municipios, instituciones educativas, organismos sanitarios y organizaciones sociales por su compromiso y trabajo territorial durante 2026.

Hoy 12:16

La Dirección General para el Abordaje Integral de las Adicciones realizó este miércoles por la mañana el Encuentro de Cierre y Reconocimiento a Instituciones “Digaia 2026”, en reconocimiento al compromiso y al trabajo desarrollado durante el año en el abordaje integral de las adicciones.

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El acto se desarrolló en el salón auditorio del Ministerio de Salud, encabezado por la directora de la Digaia, Claudia Tarchini; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Marcelino Ledesma; y la directora del Interior, Graciela Alzogaray.

Durante la jornada se reconoció a municipios que acompañaron la implementación del programa Soy Parte; las formaciones brindadas por el equipo de Digaia y el trabajo territorial de los equipos municipales en materia de prevención integral de las adicciones. Asimismo, se distinguió a instituciones del área de Salud, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales.

En este marco, Tarchini expresó su gratitud hacia quienes sostienen el trabajo en sus comunidades. Además, convocó a continuar “sembrando esperanza, que es lo que más necesitamos en tiempos tan desafiantes”.

Por su parte, el rector de la Unse resaltó la importancia de la mirada colectiva y del trabajo conjunto entre distintos sectores. “Pensar en el abordaje integral de las adicciones significa una mirada múltiple, de diversos actores sociales, espacios comunitarios y del Estado”, señaló.

La directora del Interior, a su turno, remarcó que la problemática atraviesa a todas las comunidades y destacó la importancia de contar con herramientas, estrategias y redes de acompañamiento.

Finalmente, el subsecretario de Educación valoró el rol de las instituciones educativas y la articulación con otros organismos. “La escuela es esencial no solo para la enseñanza y el aprendizaje, sino también porque está atravesada por tantas cuestiones sociales”, afirmó.